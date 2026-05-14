Dead Space 4 komt er waarschijnlijk nooit, vanwege live-service

Slecht nieuws voor iedereen die na de geweldige remake uit 2023 stiekem hoopte op een vervolg. Volgens Chuck Beaver, voormalig schrijver en producer van de Dead Space serie, komt Dead Space 4 er waarschijnlijk nooit. De reden? In de huidige markt zou een singleplayer horrorgame zonder live service simpelweg de ontwikkelkosten niet terugverdienen.



Beaver deed zijn uitspraken in een recente aflevering van de FRVR Podcast, waar hij terugblikte op zijn werk aan de franchise. En eerlijk gezegd is het een behoorlijk wrange boodschap. Hij legt uit dat een nieuwe Dead Space volgens hem meer dan 10 miljoen exemplaren zou moeten verkopen om uit de kosten te komen, en dat aantal acht hij gewoonweg niet realistisch voor dit type game.

Waarom Dead Space 4 volgens Beaver geen kans maakt

De kern van het probleem zit volgens Beaver in hoe de industrie tegenwoordig in elkaar steekt. Uitgevers jagen op de volgende Fortnite, op een game die jarenlang geld blijft binnenbrengen via updates en content drops. Een singleplayer game die je een keer koopt en uitspeelt, omschrijft hij weinig vleiend als “een dinosaurusfossiel van een verdienmodel”. Het is een uitspraak die pijnlijk illustreert waar de grote uitgevers met hun hoofd zitten.

Ter vergelijking haalt Beaver de Resident Evil franchise aan, die rond de 7 miljoen exemplaren per game verkoopt. Dat is volgens hem een prima aantal om mee door te gaan. Het probleem is dat Dead Space simpelweg nooit die hoogtes heeft bereikt, ondanks de kwaliteit van de games. En dat is precies waarom EA na de tegenvallende verkoopcijfers van de remake de stekker eruit trok.

De remake die juist liet zien hoe goed Dead Space 4 had kunnen zijn

Wat dit verhaal extra zuur maakt, is dat de Dead Space remake van Motive Studios juist bewees hoeveel leven er nog in de franchise zit. Wij gaven de game destijds een dik positieve review en noemden het een van de betere remakes ooit gemaakt. Motive slaagde erin om die kille, geïsoleerde sfeer van de USG Ishimura perfect over te brengen naar moderne hardware, zonder de ziel van het origineel te verliezen.

Het is dus niet zo dat het talent of de liefde voor de franchise ontbreekt. Beaver geeft zelf aan dat iedereen die ooit aan Dead Space heeft gewerkt, er dolgraag mee verder zou willen. Zelfs co-creator Glen Schofield liet vorig jaar aan IGN weten dat hij “ready to go” was voor Dead Space 4, maar dat EA simpelweg niet geïnteresseerd was. Na de verkoop van EA zou Schofield zelfs weer “calls hebben gemaakt” om de game alsnog van de grond te krijgen.

Is er dan helemaal geen hoop meer voor Dead Space 4?

Helemaal doodverklaren wil ik de franchise nog niet. De game-industrie laat de laatste tijd juist zien dat verhaalgedreven singleplayer games het ontzettend goed kunnen doen, denk aan titels als Clair Obscur: Expedition 33 en de recente God of War games. Misschien dat EA, of een andere partij, ooit nog eens van gedachten verandert wanneer de slinger weer terugzwaait richting dit soort ervaringen.

Maar voorlopig moeten we het doen met de remake en de twee originele sequels. EA Motive heeft de handen inmiddels vol aan andere projecten, en zolang de boekhouders bij grote uitgevers blijven azen op het volgende live service succes, lijkt een volwaardige Dead Space 4 een verre droom. Zonde, want weinig franchises hebben bewezen dat ze horror zo goed in de vingers hebben als juist deze.

Zou jij Dead Space 4 op dag een spelen, en denk jij dat EA ooit nog van gedachten verandert? Of is het inderdaad einde verhaal voor Isaac Clarke en de necromorphs? Laat het ons weten in de reacties hieronder!