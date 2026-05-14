Nieuwe GTA 6 trailer incoming? Een leak suggest van wel

Het zou zomaar de eerste echte beweging in maanden kunnen zijn. Volgens een gelekte affiliate-mail van Best Buy, opgepikt door Insider Gaming, gaat de GTA 6 pre-order op 18 mei 2026 van start. En als dat klopt, dan betekent het waarschijnlijk dat we binnenkort eindelijk de prijs en mogelijk zelfs een derde trailer te zien krijgen.



De mail kwam als eerste naar buiten via YouTuber Frogboyx1Gaming, een automonteur uit Utah, die tijdens een livestream openlijk zijn inbox checkte en de mail voor de camera opende. Het bericht kwam van het Best Buy Affiliate Team en betrof een promotie genaamd “GTA 6 Pre Order (Physical Game)”, lopend van 18 tot en met 21 mei. Affiliates zouden 5 procent commissie krijgen op elke verkochte fysieke kopie.

Waarom deze GTA 6 pre-order leak serieus genomen wordt?

Normaal gesproken zou ik een screenshot van een mailtje met een flinke korrel zout nemen, zeker in een tijd waarin AI-fakes binnen een paar minuten rondgaan op social media. Maar deze leak heeft wat meer gewicht. Niet alleen liet Frogboyx1Gaming de mail live op stream zien door zijn inbox te verversen, ook andere Best Buy affiliates, waaronder de bekende Australische content creator TGG, bevestigden dat ze exact dezelfde mail hadden ontvangen.

Het belangrijkste argument is dat er geen onderlinge connectie is tussen al die bronnen, behalve dat ze allemaal Best Buy affiliate zijn. Dat maakt een grootschalige hoax een stuk onwaarschijnlijker. Toch blijft er ruimte voor twijfel. Sommige fans wezen erop dat de mail spreekt over “GTA 6” in plaats van de officiële branding “Grand Theft Auto VI”, al kan dat ook gewoon placeholder-tekst zijn in een interne affiliate campagne.

Wat de GTA 6 pre-order datum betekent voor trailer 3

Als de pre-orders inderdaad op 18 mei live gaan, dan ligt het voor de hand dat Rockstar daar een derde trailer aan koppelt. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat we de tweede trailer kregen, op 5 mei 2025, en sindsdien is het oorverdovend stil geweest vanuit Rockstar. Een marketingcampagne die met een pre-order start zonder bijbehorende trailer, dat zou simpelweg niet logisch zijn.

De timing sluit ook naadloos aan bij de earnings call van Take-Two Interactive op 21 mei. Rockstar heeft in het verleden vaker grote aankondigingen vlak voor zo’n investeerderscall geplaatst om met momentum de vergadering in te gaan. CEO Strauss Zelnick liet in recente interviews al doorschemeren dat de marketing voor GTA 6 binnenkort flink zou worden opgeschroefd, dus alle signalen wijzen dezelfde kant op.

Staat de GTA 6 release van 19 november nog overeind?

Het goede nieuws voor wie bang is voor weer een uitstel: alles wijst erop dat de releasedatum van 19 november 2026 gewoon overeind blijft. Zelnick heeft die datum in meerdere interviews bevestigd, en de PlayStation Store begon onlangs PS4-bezitters actief aan te moedigen om te upgraden naar een PS5, precies met het oog op die novemberlancering.

Voor de context: GTA 6 werd in november 2025 nog uitgesteld vanaf de eerdere datum van 26 mei 2026, met als reden dat Rockstar de game de polish wilde geven die spelers verwachten. Wij schreven eerder al uitgebreid over waarom GTA 6 pas later naar de PC komt, en met de console-release nu zo dichtbij begint het eindelijk echt te tellen.

Voorlopig blijft het natuurlijk een gerucht, want noch Rockstar noch Best Buy heeft iets bevestigd. Maar gezien de hoeveelheid onafhankelijke bronnen, de aankomende earnings call en het feit dat Rockstar al ruim een jaar in stilte zit, voelt het alsof er de komende dagen weleens iets groots kan gaan gebeuren. De volgende week wordt voor GTA-fans hoe dan ook eentje om in de gaten te houden.

Ga jij GTA 6 op dag een pre-orderen, of wacht je liever de reviews af? Als de Best Buy leak klopt, kun je vanaf 18 mei terecht voor je pre-order, met de release nog altijd gepland voor 19 november 2026 op PS5 en Xbox Series X/S. Laat het ons weten in de reacties hieronder!