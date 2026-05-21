Destiny 2 krijgt op 9 juni de allerlaatste content-update

Jordy Gerritse 21 mei 2026
Het einde voor Destiny 2 is officieel in zicht. Bungie gaat afscheid nemen van de live service first person shooter en doet dit gepast met een send-off-update. Deze update verschijnt op 9 juni 2026 voor alle Destiny 2-spelers. De update bevat veel kwaliteitsverbeteringen en enkele nieuwe features.
Bungie slaat met haar studio een nieuwe weg in. Ze geven aan actief te werken aan een aantal nieuwe projecten. Om deze projecten te laten groeien, moeten ze afscheid nemen van het in leven houden van Destiny 2. De allerlaatste content-update verschijnt op 9 juni 2026.
Met Moments of Triumph blikt Bungie terug op voorgaande jaren met gratis ornaments, accessoires, wapen-engrams en meer. Spelers kunnen ook een nieuwe titel verdienen om hun jarenlange toewijding tentoon te stellen. De update heeft echter meer in petto dan slechts een eerbetoon.
Zo krijgen we enkele stukjes aan verhaal met vooral open eindes om zelf over door te fantaseren of om kiertjes open te laten voor de franchise in de toekomst. Deze stukjes zitten vol met easter eggs, onthullingen, terugblikken en meer. Bungie nodigt iedereen uit om goed op zoek te gaan om alles te vinden.
De Pantheon keert terug met nieuwe bosses. De bosses komen verdeeld over drie weken en zijn daarna permanent te bevechten in het Pantheon dat de game niet meer gaat verlaten. De eerste bosses komen op 9 juni, de volgende op 13 juni en op 16 juni begint de Encounter Rotation.
Ondertussen krijgen alle raid- en dungeongear een facelift naar de moderne standaard met tiers, setbonussen, nieuwe perks en meer. Deze update brengt ook wekelijkse raids en dungeons terug naar de game. Alle Exotic Armour sinds The Edge of Fate wordt geüpdatet met tier 5 stats en hier en daar worden bepaalde armours aangepast.
Guardians krijgen nieuwe abilities en bestaande abilities worden aangepast:
Keek je uit naar Solstice? Zeg maar vaarwel tegen evenementen zoals Festival of the lost, The Dawning, Guardian Games en Solstice. Deze komen niet meer terug. Een selectie aan wapens van deze evenementen kan nu verdiend worden via engrams bij een Monument of Triumph-vendor.
De Monuments of Triumph update komt met een Rewards Pass die oorspronkelijk gepland stond voor Shadow and Order met een nieuwe Exotic Hand Cannon, ornaments en meer. Er zitten nu ook meer cosmetics in de Rewards Pass. Meerdere Armor Ornament sets, ghosts, shaders en nog meer. Bungie stopt er allemaal extra’s in.
Met nieuwe en terugkerende tracks, een nieuwe en unieke wapenset om te verdienen, terugkerende armorsets met een nieuwe setbonus en verschillende cosmetische aanpassingen.
Destiny 2: The Collection met alle voorgaande uitbreidingen, Dungeon Keys en 30th Anniversary Pack is vanaf 9 juni verkrijgbaar.
