Fable uitgesteld naar februari 2027

Net nu we eindelijk dachten dat de Fable release na al die jaren van wachten in 2026 zou plaatsvinden, gooit Xbox roet in het eten. De RPG van Playground Games is officieel uitgesteld naar februari 2027, zo bevestigd XBOX op X. En eerlijk gezegd, hoewel het pijn doet, is dit wel een beslissing die je vanuit Xbox perspectief volledig kunt begrijpen.



De aankondiging kwam via een officiele post op de Xbox X-account, en werd later bevestigd door Xbox Chief Content Officer Matt Booty op de Official Xbox Podcast. De reden voor het uitstel? Een keer raden. De herfst van 2026 wordt simpelweg te druk, met GTA 6 als de grote predator die iedereen verslind, en daarnaast nog een waslijst aan grote releases. Xbox wil voorkomen dat Fable in die rush ondergesneeuwd raakt en kiest daarom voor een eigen moment in februari 2027.

Waarom de Fable release naar 2027 verhuist

Matt Booty deed zijn uitspraak via de podcast en was opvallend positief over de staat van het spel zelf. Hij zei letterlijk:

“We talked about Forza Horizon 6 and how the team at Playground is doing really well. Also doing really well on Fable. The game is in great shape. The team feels really good. We’re excited about where the game is. We want to make sure that that game has a window all to its own, so we are going to move it from this fall to February.”

– Matt Booty

Vrij vertaald, de game is af of in ieder geval bijna af, maar er is geen ruimte om hem in 2026 zijn moment te gunnen. De Xbox post zelf maakt het verhaal nog wat duidelijker: “This year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the holidays, in a way that works best for players, we’re moving Fable to February 2027.” En als je dat lijstje zo ziet voorbijkomen, snap je waarom Microsoft hier niet voor wil gaan.

De GTA 6 schaduw die over de gehele industrie strekt

Of we het nu willen of niet, GTA 6 dicteert dit jaar de release schedules van elke grote uitgever. De game verschijnt op 19 november 2026, en uitgevers proberen massaal hun titels weg te houden uit de kerstperiode rond die release. We zagen dezelfde beweging eerder al bij Sony, EA en zelfs Nintendo. Iedereen wil ofwel ruim ervoor lanceren, ofwel maanden erna.

Booty zei het niet expliciet, maar tussen de regels door is het overduidelijk. GTA 6 wordt door velen omschreven als een entertainmentevent dat in feite een complete maand uit de gamingkalender opslokt. Een nieuwe Fable, die zelf al gigantische verwachtingen met zich meedraagt, kan dat simpelweg niet aan. Vooral niet, omdat de RP-elementen in GTA 6 op precies hetzelfde publiek mikken als wat een Fable zou aanspreken.

Wat de Fable release in februari 2027 betekent

Februari is op zich een gunstig moment voor zo’n grote launch. Het is traditioneel een rustige periode in de gamingkalender, weinig grote releases en spelers hebben hun wintergames inmiddels uitgespeeld. Bovendien hebben de feestdagen veel mensen nieuwe consoles, PC’s of cadeaubonnen opgeleverd, klaar om in te zetten. Voor Xbox is dat eigenlijk de ideale plek om hun grootste eigen IP van 2027 neer te zetten. En niet te vergeten, GTA 6 zal voor heel veel consoleverkopen hebben gezorgd, wat ook weer meer potentiële spelers voor Fable betekent.

Daarbij krijgt Playground Games extra tijd om de game te polishen. Wij schreven eerder al over de Zuid-Koreaanse rating die suggereerde dat Fable klaar was om aangekondigd te worden, en dat klopt ook nog steeds. Op de Xbox Games Showcase van 7 juni mogen we een “major new look” verwachten, en daarbij waarschijnlijk de officiële releasedatum in februari. Het is dus zeker niet zo dat de game in een crisis zit, het is puur een strategische zet vanuit Xbox.

Ben jij teleurgesteld over het uitstel van de Fable release naar februari 2027, of vind je het een verstandige zet van Xbox om weg te blijven uit de GTA 6 storm? Op 7 juni krijgen we tijdens de Xbox Games Showcase een major new look op de game, met Fable die nu verschijnt voor PC, Xbox Series X/S en PS5, met day one launch op Game Pass. Laat het ons weten in de reacties hieronder!