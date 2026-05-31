The Witcher 4 DLC: CDPR ziet de kans klein

Net nu we allemaal staan te juichen over de aankondiging van Songs of the Past voor The Witcher 3, komt CD Projekt Red met een wat minder vrolijke boodschap. Volgens CDPR moeten we onze verwachtingen rondom The Witcher 4 DLC en uitbreidingen voor de aankomende games flink temperen. Joint CEO Michal Nowakowski heeft tijdens de laatste earnings call laten weten dat het er waarschijnlijk simpelweg niet in zit.



Voor wie de plannen van CDPR niet helemaal scherp heeft: ze hebben zichzelf een behoorlijk pittig doel gesteld. Een nieuwe Witcher-trilogie binnen zes jaar tijd. The Witcher 4, gevolgd door deel 5 en 6, allemaal binnen die korte tijdspanne. En dat is een planning die in de game-industrie eerlijk gezegd al sowieso heel ambitieus is, laat staan voor een studio die bekendstaat om hun lange ontwikkelcycli en perfectionisme.

Waarom The Witcher 4 DLC waarschijnlijk niet gaat gebeuren

Nowakowski was tijdens de earnings call duidelijk over zijn redenering. Hij zei letterlijk het volgende:

“Specifically, it’s to release three Witcher games within a six-year period. It would be difficult, to be very honest, for us to add an expansion to the upcoming trilogy. This is where we are here and now with this particular issue.”

– Michal Nowakowski

Vrij vertaald, met drie games op de planning binnen zes jaar, is er gewoonweg geen ruimte om er ook nog uitgebreide expansions tussendoor te proppen.

Eerlijk is eerlijk, dat is een logisch standpunt vanuit het management. Maar als fan moet ik wel toegeven dat het een beetje pijn doet. Want laten we even teruggaan naar wat Hearts of Stone en Blood and Wine voor The Witcher 3 hebben betekend. Die twee uitbreidingen voegden tientallen uren aan geweldige content toe en worden door velen, mijzelf inclusief, gezien als gelijkwaardig of zelfs beter dan veel volledige games. Het idee dat we dat soort grote verhaalstukken bij The Witcher 4 en zijn opvolgers waarschijnlijk niet krijgen, is gewoon een beetje een dompertje. Maar dat betekent niet dat het niet met terugwerkende kracht alsnog kan komen, zoals nu met de recente ontwikkelingen.

The Witcher 3: Songs of the Past

Deze week kondigde CDPR dan eindelijk, na veel speculatie en leaks, een nieuwe The Witcher 3-expansion aan. Songs of the Past zal het verhaal van Geralt een laatste keer afronden. De reden dat deze DLC toch gemaakt wordt, is namelijk dat de DLC niet door CDPR zelf gemaakt wordt, maar door Fool’s Theory, een Poolse studio die ook al aan de Witcher 1-remake werkt. Door het ontwikkelwerk uit handen te geven aan een externe partner, kan CDPR’s hoofdstudio zich volledig focussen op The Witcher 4. Diezelfde aanpak zou wellicht wel eens gebruikt kunnen worden voor aankomende Witcher games.

Wat dit betekent voor ons als spelers

Voor mij persoonlijk is dit een trade-off die ik wel kan accepteren, zolang de games zelf maar de moeite waard zijn. Liever drie volledige The Witcher games binnen zes jaar dan vier of vijf jaar lang wachten op één game met een paar uitbreidingen, mits de games van hoge kwaliteit zijn. Maar het is wel een fundamentele verschuiving in hoe CDPR met hun franchise omgaat. Geen post-launch ondersteuning meer in de vorm van enorme uitbreidingen, maar simpelweg door naar het volgende deel.

Daarnaast roept dit hele verhaal ook vragen op over hoe CDPR omgaat met monetisatie. Zonder grote DLC’s blijft alleen de game zelf over om uit te brengen. Geen Hearts of Stone of Blood and Wine die het universum verder uitbouwen, geen extra reden om twee jaar later weer terug te komen. Dat is een hele andere strategie dan we van CDPR gewend zijn, en het zal interessant zijn om te zien of de community daar net zo enthousiast op reageert.

Vind jij het ook jammer dat The Witcher 4 DLC waarschijnlijk uitblijft, of vind je drie volledige games binnen zes jaar een prima ruil? The Witcher 4 zit nu in full-scale production en moet ergens