Control Resonant verschijnt 24 september 2026

Nieuws 16 Malvin Schuivens 2 juni 2026
De eerste Control is ons allemaal bijgebleven als een trippy game met unieke gameplay en een uitgesproken art direction. Control Resonant lijkt toch een ietwat andere route te kiezen, vooral op gebied van combat. Sony kondigt vandaag een releasedatum aan!
Die datum is 24 september 2026. September wordt een bizar drukke maand! Control Resonant heeft uitgebreidere combat met meer soorten wapens, nog meer trippy omgevingen maar behoudt wel de art direction die we kennen van de eerste game.
”Manhattan is under attack by otherworldly forces. Humanity’s only shot at survival is Dylan Faden, who has to remember how to be human again himself. But can he let go of the echoes of the past? And can he do it before all is lost to the Hiss?”
Ga jij de game oppikken? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Meer van het vliegen? Ace Combat krijgt ook een releasedatum!
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Control releasedatum resonant september
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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