Dowdun Reach komt eind deze maand naar RuneScape Dragonwilds

RuneScape Dragonwilds krijgt eind deze maand een nieuwe uitbreiding. Dowdun Reach komt uit op 31 maart en is de tweede grote uitbreiding sinds de Early Access-release van de RuneScape-spin-off. De uitbreiding wordt in april opgevolgd door de toevoeging van de Fishing Skill.

Dowdun Reach voegt een nieuwe locatie toe aan de game, brengt ons een nieuwe tier aan gear, door de community voorgestelde aanpassingen en locaties met een kasteel waar je in gaat verdwalen. Het is de tweede grote uitbreiding sinds de Early Access-release. In december verscheen Fellhollow.

Er wachten nieuwe gevaren in Dowdun Reach, zoals de Black Knight Fortress met de Black Knight Titan en Lesser Blue Dragons, die uiteraard voor Blue Leather zorgen en ons Blue Dragonhide Armour laten maken. Naast Blue Dragonhide kunnen spelers Mithril maken voor melee en Mystic Robes voor magic. De Greataxe en Greatsword worden als nieuwe wapensoorten toegevoegd in de Mithril-tier.

Dowdun Reach heeft meer dan alleen nieuwe locaties, gevaren en gear, maar ook aanpassingen aan de game in het algemeen. Zo wordt de skillcap verhoogd naar 99. Spelers kunnen nu ook skillcapes halen als ze level 99 hebben bereikt in een specifieke skill. Jagex benadrukt dat de skills nog niet af zijn, maar je dus wel al tot een nieuw level cap kunt trainen.

De volgende grote updates voor de game staan ook al gepland. Tegen het einde van het tweede kwartaal van dit jaar verschijnt Umbral Sands en tegen het einde van het derde kwartaal verschijnt Scorned Wilderness. Tussendoor verschijnen er kleinere updates met aanpassingen en nieuwe quests. Zo verschijnt de Fishing Skill als tussentijdse update in april.

RuneScape Dragonwilds is om de release van de nieuwe uitbreiding tijdelijk met 30% korting te koop via Steam.