AGX GP krijgt een demo op 8 juni – Nieuwe gameplaytrailer getoond

WipeOut krijgt competitie met AGX GP, een supersnelle pod-racer die later dit jaar zal verschijnen voor PC. Maar, de game kondigt nu aan dat je op 8 juni een demo kan spelen! Daarnaast laat Typ1 Games nieuwe gameplay zien van deze toffe titel.
Typ1 Games is een solo ontwikkelaar die zijn WipeOut-itch zelf is gaan bouwen. Dat is te zien in deze supersonische gameplay trailer. De game is doordrenkt in neon-kleuren en oogt als een fantastische race titel voor jouw PC.
AGX is a heart thumpingly fast, Anti-Gravity racing game. It’s lightning‑fast action and Xtreme ability‑based gameplay, will push your reactions and skills to the limit! Welcome To AGX GP!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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