AGX GP krijgt een demo op 8 juni – Nieuwe gameplaytrailer getoond

WipeOut krijgt competitie met AGX GP, een supersnelle pod-racer die later dit jaar zal verschijnen voor PC. Maar, de game kondigt nu aan dat je op 8 juni een demo kan spelen! Daarnaast laat Typ1 Games nieuwe gameplay zien van deze toffe titel.

Typ1 Games is een solo ontwikkelaar die zijn WipeOut-itch zelf is gaan bouwen. Dat is te zien in deze supersonische gameplay trailer. De game is doordrenkt in neon-kleuren en oogt als een fantastische race titel voor jouw PC.