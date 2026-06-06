Mistfall Hunter krijgt 29 juli 2026 release

Mistfall Hunter van Bellring Games krijgt eindelijk een releasedatum. De game zal namelijk op 29 juli 2026 uit gaan komen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series. Dit kondigt Bellring aan tijdens de Future Games Show 2026!

In de trailer zien we meer van de ARPG op gebied van combat, graphics en story! De extractie ARPG brengt iets totaal nieuws naar het genre, of nou ja, het combineert twee genres met elkaar.

”The gods have fallen, and the Gyldenmist is consuming the world. Revived by a mysterious girl named Dew, you are thrust into a bleak world to harvest Gyldenblood and mend the shattered Web of Fate. Scavenge, fight, and extract in a brutal cycle of survival to bring a flicker of hope to this forbidden land.”

Liever een racegame? Check dan AGX GP!