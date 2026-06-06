Mistfall Hunter krijgt 29 juli 2026 release

Nieuws 8 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Mistfall Hunter van Bellring Games krijgt eindelijk een releasedatum. De game zal namelijk op 29 juli 2026 uit gaan komen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series. Dit kondigt Bellring aan tijdens de Future Games Show 2026!
In de trailer zien we meer van de ARPG op gebied van combat, graphics en story! De extractie ARPG brengt iets totaal nieuws naar het genre, of nou ja, het combineert twee genres met elkaar.
”The gods have fallen, and the Gyldenmist is consuming the world. Revived by a mysterious girl named Dew, you are thrust into a bleak world to harvest Gyldenblood and mend the shattered Web of Fate. Scavenge, fight, and extract in a brutal cycle of survival to bring a flicker of hope to this forbidden land.”
Liever een racegame? Check dan AGX GP!
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bellring games future games show Mistfall Hunter releasedatum
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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