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Cordura onthuld tijdens Future Games Show

Nieuws 10 Jordy Gerritse 6 juni 2026

Cordura

Cordura is een psychologische horrorgame die binnenkort naar de PlayStation 5 en pc komt. Het is een co-opavontuur, maar wel eentje waarbij je je vrienden niet blindelings kunt vertrouwen.

Cordura jaagt je de stuipen op het lijf door vijanden in te zetten die je vrienden tot de kleinste details na proberen te doen. Vertrouw dus niet blindelings op je vrienden, maar zorg ervoor dat je zeker weet dat je niet in de maling wordt genomen.

Er is nog geen releasedatum bekend voor Cordura. De game wordt ontwikkeld en uitgegeven door Garage51. Zodra de game verschijnt, kun je de game spelen op pc, via Steam en op PlayStation 5.

Dit jaar lijkt volledig in het teken te staan van horror. Summer Game Fest zat vol horror-aankondigingen, maar Future Games Show ook. Zie hier bijvoorbeeld de releasedatumtrailer voor The Sinking City 2.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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