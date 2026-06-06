Psychologische horror Don’t Fret krijgt releasedatum en demo

De Future Games Show 2026 geeft ons ene boel releasedatums. Zo zal ook psychologische horror games Don’t Fret op 1 oktober 2026 uit gaan komen. Dit wordt aangekondigd met een nieuwe trailer!
In Don’t Fret speel jij als een levende gitaar, die gevangen zit en moet ontsnappen. Het is een game waarin je moet verstoppen en puzzelen om je weg naar vrijheid te vinden. De game komt van Scary Kid Studios. Check de releasedatum trailer hier beneden!
”Play as Fret, a living guitar, as you solve puzzles, evade terrifying enemies, and embark on a mind-bending journey to uncover the dark mystery behind Harmonic Heights.”
Genoeg horror games tijdens de Future Games Show, zo wordt ook Cordura onthuld.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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