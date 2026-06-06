Dinghai: The Ocean Pillar krijgt gameplay trailer

Dinghai: The Ocean Pillar is een roguelike RPG waarin jij vecht tegen goden en demonen. De game werd getoond tijdens de Future Games Show en zag er behoorlijk goed uit op grafisch gebied. Check de gameplay hier!
Met Dinghai: The Ocean Pillar duikt ontwikkelaar SenseGames in een wereld vol Chinese mythologie, legenden en actievolle gevechten. In deze actie-RPG speel je als de Abyssal Dragon, een legendarische generaal die ooit vocht onder keizer Yan. Nadat hij zijn naam verloor, verbannen werd en uiteindelijk kapot bleef op het slagveld, bleef er eeuwenlang slechts een klein deel van zijn ziel over. Hoe dan ook, het ziet er aardig interessant uit. Check ’t zelf!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment