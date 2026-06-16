Hellraiser: Revival komt uit op 8 oktober 2026

Saber Interactive en Boss Team Games hebben de releasedatum voor Hellraiser: Revival aangekondigd. De game verschijnt op 8 oktober 2026 en is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Saber heeft ook de prijzen voor de verschillende versies bekendgemaakt.

Een nieuw avontuur in de horrorfranchise wacht je op in Hellraiser: Revival. Saber heeft even gewacht met het onthullen van de releasedatum tot na alle zomershowcases. Ze lieten Hellraiser wel al zien tijdens de showcases, maar een datum bleef uit. Achteraf gezien een slimme keuze. Want Valor Mortis heeft na het aankondigen van hun releasedatum besloten om de release op te schuiven, wegens een veel te drukke releasekalender eind september. Saber wist waarschijnlijk dat dit ging gebeuren en heeft daarom besloten om de releasedatum nu pas te onthullen.

Zacht geprijst

Saber weet dat het najaar helemaal vol staat met games en is daarom zachtaardig over de prijs. De Standard Edition van Hellraiser: Revival kost € 39,99. De Deluxe Edition kost € 49,99. Iedereen die een pre-order plaatst voor de game, krijgt een skin voor de pistol en sawblade. Via de Hellraiser-website is er ook nog een exclusieve Collector’s Edition te koop. Er zijn verschillende varianten, waarvoor sommige al zijn uitverkocht.

Met de echte Pinhead!

In dit horroravontuur kruip je in de huid van Pinhead (ingesproken door Doug Bradley uit de films). We volgen een nieuw avontuur voor de franchise, waarin we het ritueel om pure kwelling op de wereld eens flink aan te zwaaien. Uiteraard krijg je alle tools ter beschikking om pure chaos te veroorzaken. De helse kettingen, pyromanische krachten en telekinesis.