Dit zijn de Grand Theft Auto 6 pre-order details

Pre-orders voor Grand Theft Auto 6 gaan van start op 25 juni 2026 om precies 00:00. Fans kunnen vanaf dat moment de Standard- of Ultimate Edition bestellen in digitale en fysieke winkelketens. De pre-load is vanaf 12 november beschikbaar.

Fans die een fysiek exemplaar van Grand Theft Auto 6 of Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition bestellen, krijgen een downloadcode in het doosje. De game is dus niet beschikbaar op disc. Het goede nieuws is dat de fysieke exemplaren ook al vanaf 12 november geleverd worden, waardoor je ook met een fysieke kopie de game al kunt installeren vanaf 12 november.

Wat zit er in de Ultimate Edition?

Spelers die de Ultimate Edition kopen, krijgen toegang tot verschillende ingame-extra’s. Deze worden beschikbaar gesteld tijdens het spelen van het verhaal van Jason en Lucia.

’67 Vapid Dominator Buggy en Paradise Garage: een terreinwagen die staat gestald in een garage in Watson Bay, komt met een eigen wapenkist en dumpplaats van gestolen goederen.

’95 Grotti Cheetah: een iconische sportwagen die later in het verhaal beschikbaar is.

Voertuigen en Vapid Ganado Retro Build bij Jasons Safehouse.

Twee exclusieve werkplaatsen voor voertuigmodificaties.

Een verzameling exclusieve klassieke auto’s om te restaureren.

Shitzu Squalo met wapenkist.

Hawk & Little Morgan Revolver.

Unieke wapenvarianten

Een unieke raid op de PTT Youngin$ compound

Exclusieve outfits in Vice City stijl voor Jasson en Lucia

Goodtime uitrrusting

Stock 305 Clothing Store is exclusief voor Ultimate Edition-spelers. Evenals Sara’s Unisex Salon en Electric Fang Tattoo.

Gratis voor alle pre-orders

Als je de game vooruitbestelt, krijg je ook enkele extra’s.