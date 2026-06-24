Lords of the Fallen 2 uitgesteld naar begin 2027

Lords of the Fallen 2, het vervolg op de reboot van enkele jaren geleden, wordt uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2027. De game zou oorspronkelijk in het najaar van 2026 uitkomen.

De CEO van CI Games deelt het nieuws direct met zijn volgers op social media. De CEO geeft in zijn bericht aan dat er verschillende redenen zijn voor het uitstel. Een van de redenen die genoemd wordt, is de al erg competitieve releasekalender in het najaar van 2026. Door de komst van Grand Theft Auto 6 wijken veel games uit naar september en oktober, waardoor deze maanden helemaal vol staan met nieuwe games.

Een andere reden is de voor de hand liggende interne en externe feedback op de game tot nu toe. Alhoewel de studio tevreden is met hoe het verloopt, nemen ze interne feedback en feedback van soulslike-veteranen die de game al hebben mogen testen ter harte. Het uitstel geeft de studio enkele maanden extra tijd om de game te verfijnen en feedback te verwerken uit de vroege speelsessies.

CI Games werkt met een Launch Creative Team dat ervoor moet zorgen dat de game bij de lancering al helemaal top is. Enkele souls-like veteranen zijn onderdeel van dit team. Spelers die Lords of the Fallen hebben gespeeld, weten dat de game veel veranderingen heeft gezien sinds de lancering.

Lords of the Fallen II Development Update. Lords of the Fallen II is now set for a Q1 2027 release window. As development progresses, we have worked closely with the Gameplay Feedback Team, a dedicated group of seasoned Souls-like veterans within our Launch Creative Team. Their… pic.twitter.com/aBZruTQ72X — Marek Tyminski (@tyminski_marek) June 23, 2026

Lords of the Fallen 2 komt in het eerste kwartaal van 2027 uit op XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en PC.