Persona krijgt mogelijk een live-action serie van Netflix

Fans van Persona hebben eindelijk weer iets om over te praten, want Netflix lijkt bezig te zijn met een live-action serie gebaseerd op de populaire gamefranchise. Volgens Variety werkt de streamingdienst aan een adaptatie van de RPG-reeks, al is de serie officieel nog niet aangekondigd door Netflix zelf.

De serie wordt geschreven door Christopher Monfette, die ook de rol van showrunner en executive producer op zich neemt. Monfette werkte eerder mee aan projecten als 12 Monkeys en Star Trek: Picard. Ook het bekende productiebedrijf 21 Laps, vooral bekend van Stranger Things, is betrokken bij het project.

Daarnaast werken ook Story Kitchen en SEGA mee aan de serie. Toru Nakahara van SEGA, die eerder betrokken was bij meerdere Sonic-projecten, zal de productie ondersteunen. Story Kitchen is geen onbekende als het gaat om gameadaptaties en werkt momenteel ook aan andere projecten gebaseerd op videogames.

Voor wie de franchise niet kent, is een spin-off van Shin Megami Tensei en begon in 1996 met Revelations: Persona. De games combineren het dagelijkse leven van Japanse scholieren met bovennatuurlijke gebeurtenissen. Overdag ga je naar school, bouw je relaties op en maak je vrienden. ’s Nachts trek je eropuit om mysterieuze werelden te ontdekken en vijanden te verslaan.

En precies die combinatie maakt de game zo bijzonder. Het is niet alleen een RPG vol gevechten, maar ook een verhaal over vriendschap, keuzes en opgroeien. Vooral Persona 3, Persona 4 en Persona 5 groeiden uit tot enorme hits onder gamers wereldwijd.

De grote vraag is natuurlijk: welke Persona krijgen we te zien? De franchise heeft meerdere hoofdgames en elk deel heeft zijn eigen personages en verhaal. Een directe verfilming van Persona 5 lijkt voor veel fans logisch, gezien het enorme succes van die game, maar Netflix zou ook kunnen kiezen voor een compleet nieuwe interpretatie binnen het universum.

Een live-action Persona project komt overigens niet helemaal uit het niets. De afgelopen jaren zien we steeds meer succesvolle gameadaptaties verschijnen. Denk aan The Witcher, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners en Fallout. Hollywood lijkt eindelijk door te hebben dat videogames niet alleen maar “onverfilmbaar” zijn.

Toch blijft het afwachten. de game draait enorm op stijl, muziek en de balans tussen het normale leven en het bovennatuurlijke. Dat omzetten naar een serie wordt een flinke uitdaging.

Maar met Netflix, 21 Laps en mensen die ervaring hebben met grote franchises achter het project, is er in ieder geval genoeg reden om nieuwsgierig te zijn.

Wat vind jij? Is Persona klaar voor een live-action serie, of moet Netflix hier vanaf blijven? Laat het ons weten in de comments!