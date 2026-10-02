Paramount neemt Warner Bros. over voor 111 miljard dollar

Het is nu echt officieel: Paramount mag Warner Bros. Discovery overnemen. Een Amerikaanse rechter heeft de laatste juridische blokkade weggehaald, waardoor de deal naar verwachting op 6 oktober wordt afgerond. Met een waarde van ongeveer 110 miljard dollar is het bovendien de grootste overname in de geschiedenis van Hollywood.

En ja, dat betekent dus ook: Harry Potter is straks van Paramount. Batman, Game of Thrones, HBO Max, CNN, DC, maar ook Top Gun, Mission: Impossible en Star Trek komen allemaal onder hetzelfde gigantische bedrijf te vallen. Dat is nogal wat.

De laatste hobbel

De overname hing de afgelopen tijd nog aan een zijden draadje door een rechtszaak van twaalf Amerikaanse staten. Zij vreesden dat Paramount door de overname te veel macht zou krijgen in de film- en televisiewereld. Die zaak is nu opgelost met een schikking die door de rechter is goedgekeurd.

Paramount heeft daarbij verschillende toezeggingen gedaan. Zo moet het bedrijf de komende jaren minstens dertig films per jaar in Amerikaanse bioscopen uitbrengen en jaarlijks 300 miljoen dollar extra investeren in Amerikaanse filmproducties. Ook komen er afspraken rond de journalistieke onafhankelijkheid van CNN en CBS News.

Wat gaat dit betekenen?

Daar wordt het interessant. Paramount en Warner Bros. zijn samen eigenaar van een gigantische hoeveelheid franchises en twee grote streamingdiensten, Paramount+ en HBO Max. Hoe die precies naast elkaar blijven bestaan, moet nog blijken. Ook de integratie van de twee filmstudio’s zal waarschijnlijk nog jaren duren.

Voor Hollywood kan de deal in ieder geval behoorlijk wat veranderen. Paramount heeft nu ineens toegang tot een veel grotere catalogus en veel meer bekende franchises, terwijl Warner Bros. onderdeel wordt van een bedrijf dat daarvoor een stuk kleiner was. Dat kan betekenen dat we de komende jaren meer grote samenwerkingen, franchisefilms en gezamenlijke streamingplannen gaan zien. Aan de andere kant zorgt zo’n enorme samenvoeging natuurlijk ook voor de nodige onzekerheid voor werknemers en makers.

Eén ding is in ieder geval zeker: Hollywood is vanaf volgende week weer een stukje kleiner geworden. En als je dacht dat Disney, Netflix en Warner Bros. al genoeg waren om de entertainmentwereld ingewikkeld te maken, dan hebben we nu dus Paramount-Warner Bros. erbij.

Wat denk jij: wordt dit een gouden combinatie of gaat Paramount straks vooral heel veel franchises tegen elkaar aan gooien? Laat het weten in de comments.