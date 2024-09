Tijdens de Playstation State of Play van 24 september 2024 werd Archeage Chronicles aangekondigd. Die naam klinkt bekend in de oren, wat betekend het?

Vanuit Kakao Games komt een volledig nieuwe online action RPG onder de naam Archeage Chronicles aangekondigd. Of ja nou, zo volledig nieuw is dit niet, in ieder geval niet de naam. Iedere MMO liefhebber weet precies wat ze nu door hun aderen voelen vloeien; nostalgie. Archeage is een game die onze redactie veel gespeeld heeft, een game waar veel hart in heeft gezeten. Helaas heeft de game uiteindelijk dood moeten bloeden onder pay-to-win elementen. Fans zullen dus blij zijn met een volledig nieuwe Archeage titel, maar ook skeptisch zijn over de monetization. De Chronicles naam komt fans ook waarschijnlijk bekend voor, gezien dit de naam was van een grote update voor de vorige titel. Archeage zag in een later stadium een soort tweede server verschijnen onder de naam Unchained. Deze versie werd onder andere gemaakt met een andere manier van monetization, eentje die niet pay-to-win zou zijn. Helaas werd ook deze versie geteisterd door hebberigheid.

Enter Archeage Chronicles

Dit nieuwe deel speelt zich 50 jaar na het origineel af. Het zal strategische gevechten bevatten met real-time combat. Er zal player housing inzitten, een spotlight op storytelling liggen en nog veel meer natuurlijk. Life skills waren een belangrijk aspect van de vorige game en aan de omschrijving te zien blijft dat onveranderd. Daarnaast stond de vorige game bekend als eentje met een real-time wereld die constant groeit en enorm community gedreven was. Gezien de game nu ook naar console komt, is de vraag hoe dit zich door gaat trekken in Chronicles.

Verder zijn er nog veel onzekerheden omtrent de game. Wordt het echt zoals vroeger, maar modern? Gaat het een hele andere richting op? Zullen Labor Points een ding zijn? Gaat Gamigo betrokken zijn, zo niet, wat betekend dit voor de monetization? Voor nu kunnen we alleen maar gissen. Maar, wat denk jij?! Een aantal van die vragen worden in ieder geval hier beantwoord!

