Klein, razendsnel en verrassend romig. Met de HE65 V2 TMR propt EPOMAKER zijn nieuwste TMR-techniek in een compact 65%-formaat, compleet met een polling rate van 8000 Hz en drie manieren om te verbinden. Maar levert zo’n klein toetsenbord ook écht grote prestaties?

EPOMAKER is op intheGame inmiddels een bekende naam. Eerder dit jaar keken we al naar de HE75 v2, die met zijn Hall Effect-switches en transparante design flink wat indruk maakte, en daarna kwam er nog een hele reeks toetsenborden van het merk voorbij. Met de HE65 V2 TMR, die EPOMAKER in juli aankondigde, zet het merk de volgende stap. Onder de toetsen zitten namelijk geen Hall Effect-sensoren meer, maar TMR-sensoren.

Ik heb de zwarte, doorzichtige versie van de HE65 V2 TMR de afgelopen tijd gebruikt, zowel tijdens het gamen als tijdens werk. Tijd om te kijken of dit kleine bord net zo hard rent als zijn grote broer!

Bouw en design

De HE65 V2 TMR heeft een behuizing van ABS-plastic met daarin een gasket mount en een FR4-plaat. EPOMAKER stopt er daarnaast vier lagen demping in, met onder meer latex foam, een IXPE-pad onder de switches, EPDM-foam en een siliconen laag in de bodem. Met zo’n 745 gram is het geen veertje, en dat merk je ook. Het bord ligt stevig op je bureau en voelt degelijk aan.

Je hebt de keuze uit een zwarte en een witte versie. De keycaps hebben een Cherry-profiel en zijn gemaakt van mat, doorschijnend PC-plastic. Daaronder zit per-key RGB met south-facing leds, en aan de voorkant loopt nog een RGB-lichtstrip. Persoonlijk vind ik dat de RGB mooi door de keycaps heen komt. Met de uitklapbare pootjes zet je het toetsenbord verder onder een hoek van 6, 9,5 of 13,5 graden.

Klein maar fijn?

Het 65%-formaat betekent dat je 66 toetsen en een rotary knop krijgt die je volledig kunt herprogrammeren naar functies die jij wilt. Uit de doos hanteert deze knop de volume functie, waarbij het inklikken de mute functie is.

Je houdt de pijltjestoetsen en een paar navigatietoetsen, maar de F-rij, het numpad én nog een aantal knoppen zijn verdwenen. Dat levert lekker veel ruimte op je bureau voor je muis, en is het bord tevens ook makkelijk mee te nemen.

Toch mis ik de F-rij soms, zo had ik niet door hoevaak ik deze knoppen nou daadwerkelijk gebruik. Je kunt de F-toetsen gewoon via een Fn-combinatie bereiken, maar bij sommige games en tijdens het werken is dat net een extra handeling. Dat is bij een 65%-toetsenbord natuurlijk een bewuste keuze, dus of dat erg is, hangt vooral af van hoe jij je toetsenbord gebruikt.

TMR, wat is dat nou weer?

TMR staat voor Tunnel Magnetoresistance. In normale-mensentaal is het een sensor die meet hoe ver de magneet in je switch is ingedrukt, net als bij Hall Effect, maar dan volgens EPOMAKER nóg sneller en preciezer. Daardoor kun je niet alleen per toets instellen wanneer hij registreert, ergens tussen 0,1 en 3,5 mm, maar kun je knoppen ook een dubbele functie geven zoals lopen én rennen.

Daarbovenop krijg je alle gaming-features die je van een magnetisch toetsenbord mag verwachten. Denk aan Rapid Trigger, waarbij een toets meteen reset zodra je hem een klein stukje loslaat, Dynamic Keystrokes (DKS) voor meerdere acties op één toets, SOCD en Mod Tap. De polling rate ligt op 8000 Hz, zowel bedraad als via de 2.4 GHz-dongle, en de scan rate op maar liefst 64 kHz. Ik vond die features fijn om te hebben, maar voor mij persoonlijk zijn ze niet per se nodig. Ben je een fanatieke competitieve gamer, dan haal je er natuurlijk wél het maximale uit.

De switches zijn EPOMAKER’s eigen Creamy Jade-magneetswitches. Ze zijn lineair, in de fabriek al gesmeerd en hebben een actuation kracht van 30 gram. Samen met de demping typen ze lekker romig en gedempt, en dat is precies waar EPOMAKER goed in is. De PCB is daarnaast hot-swappable en slikt zowel magnetische switches als gewone mechanische 3- en 5-pins switches. In de doos zitten verder twee extra switches en een switch- en keycap-puller.

Connectiviteit en accu

Qua verbindingen zit het helemaal goed. Je gebruikt de HE65 V2 TMR bedraad via USB-C, draadloos via de 2.4 GHz-dongle of via Bluetooth. Alleen via Bluetooth zakt de polling rate naar 125 Hz, dus voor het gamen kies je de dongle of de kabel.

In het toetsenbord zitten twee accu’s van 2000 mAh, samen goed voor 4000 mAh. Ik heb de HE65 V2 TMR vooral draadloos gebruikt, en de accu doet het prima. Waar de accu van de HE75 v2 nog weleens tegenviel, had ik daar bij de HE65 V2 TMR geen last van.

Software

Alles instellen doe je via de EPOMAKER Hub, die gewoon in je browser draait. Daar pas je onder meer de actuatie per toets, Rapid Trigger, DKS, macro’s en de RGB aan.

Helaas is dat ook wéér het zwakste punt van dit toetsenbord. De software is onoverzichtelijk en werkt niet altijd even stabiel, en dat zagen we bij EPOMAKER eerder al en is nog steeds aan de orde. Dat is jammer, want juist bij een magnetisch toetsenbord zit veel van de magie in wat je zelf instelt.

Verdict

De EPOMAKER HE65 V2 TMR is een ijzersterk compact toetsenbord. De Creamy Jade-switches typen romig en gedempt, het bord is stevig gebouwd, de RGB komt mooi tot zijn recht en de accu doet prima wat hij moet doen. Met de TMR-sensoren, Rapid Trigger en een polling rate van 8000 Hz heb je bovendien alles in huis om competitief te gamen.

Jammer genoeg is de software nog altijd het zorgenkindje van EPOMAKER, en wie veel met de F-toetsen werkt, moet even wennen aan het 65%-formaat. Zoek je een compact, snel en heerlijk typend toetsenbord met magnetische switches? Dan zit je bij de HE65 V2 TMR helemaal goed.

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De EPOMAKER HE65 V2 TMR is verkrijgbaar in zwart en wit via de officiële webshop van EPOMAKER, met een adviesprijs van $99,99.