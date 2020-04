Kijk nu live mee naar de Assassin’s Creed onthulling

Op dit moment is Ubisoft samen met kunstenaar BossLogic de nieuwe Assassin’s Creed titel aan het onthullen in een livestream. De stream is om 14:00 Nederlandse tijd begonnen en is nog steeds bezig.

BossLogic is in samenwerking met Ubisoft een kunstwerk aan het maken met behulp van photoshop. Het kunstwerk moet uiteindelijk de setting van de nieuwe game aangeven. Op dit moment heeft het kanaal van Ubisoft de afbeelding veranderd naar simpelweg: “Assassin’s Creed”. Er wordt dus nog geen ondertitel vrijgegeven. Alhoewel deze waarschijnlijk al een tijd geleden is uitgelekt.

Bekijk een live video van Ubisoft op www.twitch.tv

De kunstenaar is steeds meer details toe aan het voegen aan zijn kunstwerk. Het is een interessant proces om te volgen, alhoewel het aardig lang duurt. Sommigen zeggen dat de stream op dit tempo wel een uur of 3 tot 5 aan kan houden voordat het kunstwerk compleet is. Niet heel vreemd natuurlijk als je je bedenkt dat Ubisoft graag zoveel mogelijk mensen naar de onthulling wilt trekken.

Ben jij de stream aan het volgen en ben jij net zo benieuwd als ons hoe de persoon in het midden er uiteindelijk uit komt te zien? Eerder vandaag plaatsten we al vermoedens over de onthulling die nu bezig is. De website van de nieuwe Assassin’s Creed titel is vandaag geregistreerd en Ubisoft China plaatste al dat ze iets bekend gingen maken om acht uur Chinese tijd (14:00 voor ons). Het blijkt dus toch te gaan om de nieuwe titel in de Assassin’s franchise.

Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt de nieuwe Assassin’s Creed later dit jaar nog. Het is nog niet zeker voor welke platformen deze wordt aangekondigd. De kans is groot dat het gaat om een cross-gen titel waarbij zowel Xbox One, Playstation 4, maar ook Xbox Series X en Playstation 5 de game ontvangen. Of dit ook zo is, moet nog blijken.