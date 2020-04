Toont Ubisoft vandaag de nieuwe Assassin’s Creed?

Ubisoft China lijkt iets voor ons in petto te hebben. Om 8 uur Chinese tijd is het bedrijf van plan een aankondiging te maken, maar dat is nog niet alles. Vanochtend is het domein voor de website van Assassin’s Creed Valhalla geregistreerd.

Voorheen bekend als Assassin’s Creed Ragnarok, blijkt een titel in ontwikkeling die zo lek is als een mandje. Meerdere details omtrent de nieuwe Assassin’s Creed game lekte mondjesmaat uit. Het lijkt er op dat een volledige onthulling niet lang meer op zich laat wachten. Misschien zelfs vandaag al!

Ubisoft China is teasing an announcement for April 29, 8pm (China time). They set a notification on Weibo for it. pic.twitter.com/HQoKMyUJLW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 29, 2020

De Chineese Ubisoft aankondiging staat gepland voor 14:00 Nederlandse tijd. Ubisoft heeft nog geen aanduiding gegeven op andere kanalen behalve het Chinese kanaal. Normaal gesproken duidt dit op een aankondiging voor de Chinese markt, zoals de vorig jaar aangekondigde Rabbids game. Deze game is exclusief voor de Chinese markt ontwikkelt. Rabbids is immers heel populair in China.

Toch lijkt er dit keer iets meer aan de hand te zijn. Vandaag werd de website van Assassin’s Creed Valhalla geregistreerd. Iets wat duidt op een spoedige lancering van de productpagina. Misschien puur toeval dat dit net samenvalt met een Chinese aankondiging. Zou het?

Niet lang geleden verscheen het nieuws dat de eerste next-gen aankondigingen al in mei zouden gaan verschijnen. Zonder E3 zijn ontwikkelaars en uitgevers niet gebonden aan de vaste 3 dagen tijdens E3. Meer vrijheid betekent meer verspreid nieuws. Gaat Ubisoft vandaag aftrappen met een teaser, of zelfs een onthulling van een nieuwe Assassin’s game in de tijd van de vikingen?

Kijk jij uit naar een nieuw verhaal in de Assassin’s franchise? Wij waren in ieder geval zeer tevreden over Odyssey, de laatst nieuwe game van Ubisoft in de serie.