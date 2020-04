Check hier om 17:00 de Assassin’s Creed Valhalla trailer

Assassin’s Creed Valhalla werd gisteren officieel onthuld tijdens een livestream van Ubisoft. In deze stream werd door kunstenaar BossLogic een kunstwerk gemaakt in het thema van de nieuwe Assassin’s Creed game. Iedereen wist het thema natuurlijk al, maar nu is het definitief.

Voorheen bekend als Assassin’s Creed Ragnarok en later als Assassin’s Creed Valhalla. De franchise met ruim 140 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, reist naar het noorden. Vandaag om 17:00 wordt de officiële eerste trailer vrijgegeven voor de game. De wereldpremière gaat om 16:45 van start op Youtube. De trailer gaat een kwartiertje later, om 17:00 draaien. Voor het gemak hebben we de trailer hier beneden al voor je ingebakken:

Assassin’s Creed Valhalla speelt zich af in de tijd van de vikingen. BossLogic onthulde de setting van de game tijdens een livestream waarin de kunstenaar urenlang werkte aan een kunstwerk. Langzamerhand kreeg het kunstwerk iconische elementen waar enkele hints uit gehaald konden worden. Heb je de stream gemist? Je kunt er nog eens doorheen fietsen in onderstaande timelapse video:

Zit jij iets voor 17:00 klaar om naar de trailer te kijken voor de gloednieuwe Assassin’s Creed titel? Ben jij net zo benieuwd als ons hoe de game er uiteindelijk uit komt te zien en hoe deze zich al gaan afspelen? Wordt het een iets traditionelere Assassin’s Creed game, of blijven we bij de open-wereld speelstijl zoals we die zagen in Origins en Odyssey?