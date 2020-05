Review: Valorant Beta: Riot Games’ nieuwe kindje

Jarenlang was er één grote meme rond de naam en gamedeveloper Riot Games. Had Riot Games niet Riot Game moeten heten met alleen League of Legends als game? Vorig jaar werd het tijd om de S in Riot Games waar te maken. Inmiddels zijn er een aantal games uit gekomen van Riot Games. Merendeel heeft te maken met de lore van League of Legends zoals, Legends of Runterra en Team Fight Tactics. Maar Riot Games komt dus ook met een nieuwe competitive shooter genaamd: Valorant. Wat is Valorant en heeft deze game ook iets te maken met League of Legends?

Op het laatste kunnen we vrij snel en direct een antwoord opgeven. Valorant heeft niks te maken met League of Legends. Gelukkig maar, het werd hoogtijd dat Riot Games eens buiten de comfort van hun uitermate populaire MOBA stappen. Als CS:GO en Overwatch samen een kindje zouden maken dan krijg je een game als Valorant. De nieuwe game van Riot Games is een straight up shooter gemaakt voor competitie net zoals CS:GO. Er zit geen story mode aan vast, geen uitgebreide of diepgaande lore, gewoon plain en simple shooter. Het overgrote DNA van de game heeft meer van CS:GO weg met een sprinkeltje DNA van Overwatch. Hoe zie je dit terug in de game?

Valorant kent eenzelfde economie stijl als CS:GO. Kills, assists, planten van de bom, ontmantelen van de bom, in leven blijven en de ronde winnen dragen allemaal bij aan het geld wat je kan uitgeven in de game. Met het geld dat je verzamelt kan je betere wapens en armor kopen voor meer damage en bescherming. Maar er kan nog wat gekocht worden met het geld. Je kan namelijk utility kopen om jezelf en je team te helpen. Maar nu denk je, ja dat kan ook in CS:GO met smokes, grenades en dergelijk. In Valorant kan je soort gelijke utility kopen maar dan net wat anders. De utility is namelijk voor elke speler anders en voor elke team anders afhankelijk van het samengestelde team aan speelbare Agents.

Keuze en nog meer keuze, maar niet teveel in Valorant

Valorant kenmerkt zich met kiezen van Agents in hun game. Dit kan je vergelijken met de Hero’s in Overwatch. Net als in Overwatch hebben de Agents van Valorant keuzen uit een eigen unieke skill set. Elk Agent heeft zijn eigen manier van spelen en het bieden van utility voor hunzelf en het team. Er zijn vier verschillende skills die elk Agent heeft. Drie van de vier skills, moeten net als je wapen gekocht worden tijdens de koopfase. Dit geldt echter niet voor elke Agent. Sommige Agents hebben een skill die ze elke ronde in ieder geval één keer kunnen gebruiken. De rest kan je kopen en aanvullen in het koopscherm. Hierdoor moet je elke ronde een keuze maken tussen je skills of wapens en armor.

Naast de skills die je kan kopen in Valorant, heeft ook elk Agent een ultimate die ze kunnen gebruiken. Deze ultimate is een krachtige area damage of een one shot damage skill. Deze ultimate heeft echter zes charges nodig om te kunnen gebruiken. Deze kan je op verschillende manier verkrijgen. Je krijgt er één voor elk gespeelde ronde en één per kill. Daarnaast zijn er zwarte orbs te vinden op vaste locaties die elke ronde spawnen. Deze kan je oprapen om een extra charge in je ultimate te krijgen. Zodra je zes charges hebt verzameld, kan je je ultimate in zetten om game winning plays mee te maken.

Door de veelzijdigheid aan Agents en skills, is het dus net zo belangrijk als in Overwatch om een gebalanceerde team te maken van Agents. Sommige combinaties aan Agents werken heel goed samen en andere werken weer minder goed samen. Riot Games biedt hiermee een extra laag aan strategie aan zijn shooter. Daarnaast zijn er ook nog cosmetics te kopen voor de wapens in de game. Deze zijn voor ‘echt’ geld te koop in de store van Valorant, net zoals je skins kan kopen in CS:GO of League of Legends. De game is free to play, echter wil je er goed bij uit zien dan zul je wat euro’s neer moeten leggen om een leuke skin aan je wapen te geven.

Sterke beta release voor Valorant

De closed beta van Valorant had zich geen betere release kunnen wensen. Sinds dat de closed beta is begonnen, kun je toegang krijgen tot de beta door het kijken van streams op Twitch. Alpha testers van het spel, mochten hun eerste gameplay streamen. Wanneer je als kijker je Riot Games account had gelinkt aan Twitch kon je kans maken op toegang tot de beta. Hierdoor kon Riot Games de servers van hun nieuwe shooter rustig aan uitbreiden en elke dag meer en meer spelers toelaten tot de beta. Door deze aanpak waren er zeer weinig problemen. Er nauwelijks problemen met de servers en de ping die je had in game. Het lijkt erop dat Riot Games met alles rekening heeft gehouden om vanaf release een solide en stabiele online shooter te releasen.

Op Twitch staat Valorant al weken bovenaan als meest bekeken game. Los van het feit dat er veel mensen thuis zijn door het Corona virus, is de strategie om toegang te geven via Twitch streams een slimme zet van Riot Games. De game kent nu al een stabiele spelerbase die game dagelijks speelt. Daarnaast nemen de toernooien langzaam toe waardoor er nog meer interesse in de game komt. Zolang de game nog in beta is, heeft Riot Games bekend gemaakt om nog niks te doen qua Esports. Wel besteedt Riot Games voorlopig het Esports gedeelte uit aan derde om alvast een begin te maken. Naar mate de game groeit als een esports hoe meer Riot Games het gaat begeleiden en eventueel zelf de hoofdlijn gaat uitzetten net zoals zij gedaan hebben bij League of Legends.

Eigenlijk kunnen we qua Esports hetzelfde verwachten als hoe ze het met League of Legends hebben gedaan. En dit heeft voor League of Legends wonderen gedaan. Valorant kan een grote Esports shooter worden dat kan concurreren met CS:GO. Hopelijk krijgen we geen echte grote competitie met beide games, maar krijgen we twee grote vermakelijke Esports waar we naar kunnen kijken. Net zoals League of Legends hand in hand gaat met Dota 2.

Verdict

Valorant is een snelle online competitive shooter die veel weg heeft van CS:GO met wat elementen van Overwatch. De economy systeem van de game werkt goed en is helder en overzichtelijk. De diversiteit waarmee je teams kan maken van Agents, met hun eigen utility, zorgt voor diepgang qua strategie. Hoewel de game nog in beta zit, kunnen we al gerust zeggen dat dit een game wordt die er is om te blijven. De potentie om een grote Esports titel te worden naast CS:GO is zeer zeker aanwezig. Met de ervaring van Riot Games moet dat ook zeker lukken en kunnen. Tijdens het spelen van de beta merken we vrij weinig op dat de game in testfase zit en spelen de game zonder problemen. Al met al is Valorant een shooter die vermakelijk is om te spelen en om te kijken. De S in Riot Games is nu helemaal op zijn plek.