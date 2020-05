Games with Gold mei Line-up bekendgemaakt

Microsoft heeft gisteren de nieuwe Games with Gold line-up vrijgegeven. Wees zoals altijd er snel bij, want GwG game zijn maar tijdelijk en exclusief beschikbaar voor Xbox live Gold-Leden. Heb jij dus Xbox Live Gold? Dan kan jij meteen beginnen met spelen!

De Games with Gold Line-up bestaat uit

V-Rally 4

(Beschikbaar van 1 tot 31 mei op Xbox One)

Doe mee aan uitdagende wedstrijden in rallycross, drifts, buggy-races en bergbeklimmingen in V-Rally 4. Kies bovendien uit meer dan 50 bekende voertuigen, pas ze aan en race ermee in deze veeleisende simulatiegame. Race onder hachelijke omstandigheden over gevaarlijke parcours en ervaar een spectaculair avontuur op alle continenten. Laat je leiden door je adrenaline in deze legendarische off-road racegame.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

(Beschikbaar van 16 mei tot 15 juni op Xbox One)

Speel als de Inquisitor, de machtigste agent van het Imperium in Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr. Ga op onderzoek op meerdere planeten en zorg ervoor dat de wil van de keizer wordt gerespecteerd tot in de verste uithoeken van het Warhammer-universum. Vecht alleen of samen met drie andere spelers en breng verlossing naar de chaos van het fortklooster Martyr.

Sensible World of Soccer

(Beschikbaar van 1 tot 15 mei op Xbox One en Xbox 360)

Stap het veld op in de populaire ‘old school’-game Sensible World of Soccer. Kies uit talloze voetbalclubs uit de hele wereld om een snel potje te spelen of geef gedurende een heel seizoen leiding aan je team met de uitgebreide tactics-editor. De klassieke voetbalgame uit de jaren 90 komt op verbluffende wijze weer tot leven.

Overlord II

(Beschikbaar van 16 tot 31 mei op Xbox One en Xbox 360)

Geef leiding aan een krachtig en chaotisch duivels leger en neem het op tegen het glorieuze keizerrijk in Overlord II. In deze sequel van de razendpopulaire fantasy-game zijn je duivels nog slimmer, dodelijker en grappiger. Trek met je ongecontroleerde en woeste bende ten strijde tegen een getraind legioen. Deze game is groter en kwaadaardiger dan ooit en zit vol sublieme verwoesting!

