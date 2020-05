Summer split roster updates in de LEC en de LCS

Nu zowel de LEC en LCS in hun zomervakantie zitten, kunnen we diverse roster swaps verwachten. Teams hebben een split gespeeld en zijn een stuk wijzer geworden over hun huidige team en dat van de tegenstanders. In Europa was het in de spring split wat spannender dan vorig jaar. In de LCS werd de spring split gedomineerd door Cloud9. Reden genoeg voor teams om zich wat aan te passen.

In de LCS zien we nog niet heel veel roster veranderingen door komen. Mede doordat de teams onder Cloud9 redelijk aan elkaar gewaagd waren en een aantal teams konden Cloud9 bijna bij houden. Bij Team Liquid was er tijdens de split onenigheid tussen het team en hun ADC Doublelift. Doublelift en het team zijn overeengekomen om uit elkaar te gaan waarbij Doublelift naar Team Solo Mid terugkeert. Tactical de vervanger van Doublelift zal nu de starter worden voor Team Liquid. Dit houdt in dat er geen plek is meer voor Kobbe die in de winter de overstap maakte van de LEC naar de LCS.

Gelukkig voor Kobbe wist hij een nieuw onderkomen te vinden. Met de summer split gaat Kobbe terug naar de LEC en gaat hij spelen bij Misfits Gaming. G2 Esports gaat in de summer split weer een wijziging door voeren in hun roster. Perkz en Caps wisselen weer van lane waardoor G2 Esports weer in de opstelling speelt van vorig jaar. Ondanks dat Caps aan het eind van het seizoen zijn draai wist te vinden op botlane, is er toch weer gekozen om terug te switchen. Daarmee lijkt het erop dat G2 Esports weer alles op alles gaat zetten om weer een goede vertoning te geven op Worlds 2020. Met twee jaar ervaring in de roster zouden we bijna zeggen, wat kan er nu nog mis gaan? De LEC gaat 12 juni weer van start.