Dit is de Apex Legends Fortune’s Favor trailer

Apex Legends blijft constant bewijzen waarom uitgerekend zij een van de leidende plekken hebben in het Battle Royale genre. Zo krijgt de game nu weer een vijfde seizoen. In dit seizoen gebeurt alweer een boel. Zo kunnen we de nieuwe champion zien in de eerste twee blikken hier beneden.

In seizoen 4 werd World’s Edge, de tweede map voor de game, drastisch aangetast door Hammond Robotics. Ook werd een nieuwe champion, genaamd Revenant, geïntroduceerd. Revenant heeft een hechte link aan de nieuwe champion Loba. Revenant heeft namelijk de ouders van Loba vermoord. Loba is nu, jaren later, teruggekeerd om wraak te nemen. Seizoen 5 zal tevens ook Fortune’s Favor gaan heten.

Een van de meest interessante toevoegingen is Season Quests. Er is nog weinig bekend over wat dit in zal gaan houden. Natuurlijk is er ook weer de Battle Pass, waarmee je meer dan 100 items vrij kan spelen. Het vierde ranked seizoen zal ook van start gaan. Het lijkt er dit maal op, dat de oude map weer een re-work krijgt, in plaats van World’s Edge. Bekijk de seizoen 5 trailer hier beneden.

Loba lijkt in de trailer de mogelijkheid te hebben om te teleporteren. Ook lijkt het erop dat zij wapens kan teleporteren en een grote staff kan gebruiken voor close quarter aanvallen. Wat haar precieze skills zullen zijn moeten we nog maar zien!

Kijken jullie uit naar Fortune’s Favor vanaf 12 mei? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!