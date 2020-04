LEC gewonnen door G2 Esports en de LCS door Cloud9

De spring splits van de LEC en de LCS zit erop. Afgelopen weekend werden de finales gespeeld in de respectievelijke regio’s. Hier in Europa hadden we weer het grote clashen tussen Fnatic en G2 Esports. Bij onze regio rivalen in Noord Amerika was het aan Cloud9 en FlyQuest om uit te vechten wie de spring split zou winnen. Waar we hoopten op twee spannende en vermakelijke finales, werden we eigenlijk teleurgesteld met een dosis speedrunning van de finales.

De zondag begon mooi voor de LEC. Een prachtig affiche stond er op het programma: Fnatic tegen G2 Esports. Deze twee Europese grootmachten stonden wederom weer tegenover elkaar in een finale. De finale werd geopend door een thuis live set van Robin Schulz. Nu de kijker na deze geweldige set was opgewarmd, werd het tijd voor weer een spannende finale. Echter konden we al snel het ‘spannende’ gedeelte weghalen. G2 Esports domineerde de finale van begin af aan. Fnatic wist weer op het slechtste moment een vorm dip te nemen. Bwipo, Nemesis en Hylissang speelden ruim onder hun gebruikelijke niveau. G2 Esports wist juist weer op het juiste moment te pieken. Alle vijf de spelers knalde Fnatic drie keer van Summoners Rift. Met een simpele 3-0 werd Fnatic verslagen en kon G2 Esports de beker voor de derde keer op rij optillen.

In de LCS zagen we het zelfde beeld als in hier in de LEC. Cloud9 domineerde de finale alsof ze tegen een team van bots aan het spelen was. Cloud9 was wederom veel te sterk voor zijn tegenstander, iets wat al heel het seizoen tegen alle teams zo was. De finale werd snel en met gemak gewonnen met 3-0. ADC Zven is met de winst van Cloud9 de eerste speler die zowel in Europa als in Noord Amerika een titel wist te winnen. Een unieke prestatie wat nog geen andere speler wist te bereiken.