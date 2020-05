Xenoblade Chronicles Definitive Edition: Zoek de verschillen

Xenoblade Chronicles Definitive Edition verschijnt net nog in mei. Omdat we een ruwe twee weken zijn verwijderd van een (nieuw) JRPG avontuur wakkeren we de hype graag opnieuw aan met wat screenshots. De screenshots zijn bijzonder, want ze laten het verschil van dag en nacht zien tussen de twee versies van de game.

Xenoblade Chronicles verscheen oorspronkelijk op de Wii en alhoewel de game revolutionair was voor zijn tijd, zag het er niet wonderschoon uit. De Wii kampte simpelweg met het probleem dat er niet genoeg kracht in zat. De Switch heeft zich op dat vlak al aardig bewezen en die trend zetten we voort. Check hieronder een aantal mooie screenshots die het overduidelijke verschil laten zien tussen de originele game en Xenoblade chronicles Definitive Edition voor de Nintendo Switch. Bekijk hier meer screenshots.

In onderstaande video zie je wat je mag verwachten van de game. Waar gaat het verhaal over, waar speelt het zich af en hoe ziet het er allemaal uit. Het is weliswaar niets nieuws, maar voor velen wel de eerste kennismaking met de franchise. Wat wél nieuw is in de Definitive Edition is een gloednieuw hoofdstuk. ‘Future Connected’ is direct speelbaar voor eigenaren van de game. Heb je de originele al gespeeld, duik dan direct in de epilogue!

Xenoblade Chronicles Definitive Edition verschijnt 29 mei exclusief voor Nintendo Switch. In ons vorige item over de game kon je alvast kennis maken met de personages waar je mee aan de slag gaat.