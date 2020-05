Review: Minecraft Dungeons

Over Minecraft als franchise hoef ik niks te zeggen lijkt me? Maar, Minecraft Dungeons brengt een andere take op de bekende gameplay. Is de game het waard, of is het een geflopte spin-off?

Minecraft Dungeons verschijnt op 26 mei 2020. Bekijk de trailer hier beneden om even in de groove te komen!

Gameplay

Minecraft Dungeon speelt lekker weg. De game kan rustig verlopen, maar kan ook flink hectisch worden. Je speelt vanaf een isometrisch perspectief, vrijwel dezelfde camerahoek als een Diablo of Path of Exile game en je doet vooral één ding: Dungeons oplossen. Tuurlijk, er is ook een verhaallijn. Maar, voor mij zit de meeste fun hem in het uitmoorden van bossen vol spinnen en kerkers vol enge monsters.

Armor, wapens en andere items kan je overal vinden: In kistjes, van vijanden en ga zo maar door. Wapens hebben vaker een attack chain, zo heeft de derde aanval bij het dragen van een Axe een spinnende aanval om meerdere vijanden tegelijk te raken. Je merkt dat de game bij zo goed als ieder aspect zo simpel mogelijk wilt blijven. Het is wel cool om je eigen build te maken, zo is er armor met meer defence of armor die meer pijlen kan dragen. Je hebt ook artefacten, dit ziojn speciale skills.

Een nadeel wat ik zou kunnen bedenken is vooral een wens vanuit mij. Ik zou het zelf toffer hebben gevonden als we bepaalde aspecten in een omgeving konden verwoesten, of als ze toch iets met building zouden doen, misschien zoals in de Lego games? Hoe vet zou het zijn, als je ook hier een TNT kan gebruiken om gaten in het gras te blazen, om zo ook misschien geheime items of collectibles te ontdekken? Gemiste kans als je het mij vraagt. Het voelt hierdoor gewoon niet als een Minecraft game en dat is een flinke plank om mis te slaan. Ondanks dat speelt de game prima, maar simpel.

Controls

De controls van Minecraft Dungeons zijn soepel. Althans, die ervaring had ik zelf met Controller. Speel je met muis en keyboard? Dan is het bewegen te vergelijken met League of Legends of Runescape, waar je klikt of de muis kan inhouden om een kant op te lopen. Waarom koos ik voor de controller? Nou, de game speelt fantastisch gezien je met je linker joystick kan lopen, alle speciale knoppen dicht bij elkaar zitten en je kan dodge-rollen met je rechter joystick. De game speelt naar mijn mening met Controller stukken fijner. Dit zal voor iedereen anders zijn. Je merkt dat de studio wel door heeft hoe ze hun controls moeten implementeren.

De map feature is er één waar ik blij van word, iedere keer als ik de map open. Of ja nou, je ‘opent’ de map niet echt. De map verschijnt onder je voeten en zal je volgen als een TomTom. Dit is een hele fijne feature, geen menu nodig, geen minimap nodig, gewoon een navigatiesysteem! Dit zijn effectieve manieren om het spel efficiënter te laten spelen en dit werkt super.

Graphics & Ambiance

De ambiance en algehele sfeerimpressie ligt op hoog niveau in Minecraft Dungeons, ondanks dat je speelt in een blokkenwereld. Ieder geluidje is zorgvuldig uitgekozen, voor zowel de omgeving als de character acties en voice-acting. De voice-acting is vooral een vertelster, die het verhaal verteld als een soort vrouwelijke Morgan Freeman. Dit geeft de game wel een bekendere fantasy vibe.

Over die blokkenwereld gesproken, Dungeons ziet er goed uit. De game behoud uiteraard die welbekende Minecraft stijl en wijkt daar zo goed als niet van af. Dat is meer dan prima. Je merkt wel dat de belichting soms het significante verschil maakt. Bepaalde bloemen, fakkels en gebouwen komen zo net wat meer tot leven. Al met al is ook op grafisch gebied niet veel te klagen!

Story

Het verhaal staat eigenlijk ver onderaan de review. Dit is omdat het verhaal niet de focus voor de game is. Dit is jammer, gezien Minecraft zoveel lore heeft. Jij bent opzoek naar de Arch-Illager en je moet op weg naar je doel mensen redden en monsters doden. Het verhaal heeft een goede pacing, maar is een eenrichtingsweg. Het verhaal is veel te lineair, vooral als je kijkt naar hoe Minecraft zelf veel te vertellen heeft. Dit was de kans om meer over de lore te weten te komen, helaas slaan ze ook hier de plank een beetje mis.

De vele verschillende vijanden uit Minecraft zijn ook in Dungeons te vinden, met wat extraatjes! Zo zijn er de Zombies, Creepers, Archers, Spiders en ga zo maar door! De lore van Minecraft is groot, zoals ik eerder al aan heb gegeven. Dit passen ze goed toe in de gebieden, vijanden en ga zo maar door. Dit is dan weer een lekker pluspuntje voor de game.

Verdict

Nou, het is een beetje dubbel, niet? De game is goedkoop, speelt lekker simpel en is erg toegankelijk. Aan de andere hand is het geen Minecraft game. Ja, Dungeons draagt het Minecraft jasje, maar de inhoud mist. Waarom kunnen we niet bouwen, slopen, graven, ontdekken? Er zijn veel gemiste kansen als je kijkt naar de franchise. Al met al is het geen slechte game, maar het had zoveel meer kunnen zijn. Ik kan de game vooral aanraden aan kinderen, fans van de franchise en mensen met een drang voor Diablo-achtige titels. Heb jij de game al gespeeld? Laat ons dan jouw mening achter in de reacties hier beneden!