State of Play komt morgen met een nieuwe editie

De vorige State of Play van Sony PlayStation is nog iets minder dan 2 weken geleden en de volgende komt er alweer aan. Dit heeft Sony aangekondigd op de Twitterpagina van PlayStation en op hun blogpost. We kunnen namelijk morgen gaan kijken naar een nieuwe editie. Deze zal vanaf 10 uur ’s avonds te zien zijn op YouTube en Twitch. De stream zal zich focussen op The Last of Us Part II. De vorige editie van de State of Play was gericht op Ghost of Tsushima.

State of Play’s next episode is dedicated to The Last of Us Part II: https://t.co/tb7W3Mq4OS Tune in Wednesday at 1pm Pacific time for a deep dive and a new gameplay sequence pic.twitter.com/U9MeRec54e — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

The Last of Us Part II

De State of Play van morgen zal zich focussen op The Last of Us Part II. Het duurt nog een paar weken voordat de game uit gaat komen, maar we kunnen er al bijna mee aan de slag. In deze laatste State of Play voor de release van de game krijgen we 25 minuten beeldmateriaal van de game te zien. Dit bevat onder andere gameplay beelden en beelden van de speelwereld. De State of Play zal eindigen met een nooit eerder vertoonde gameplay sequence. We kunnen hierbij iets soortgelijks verwachten als dat we op de E3 gezien hebben. Het zal het laatste zijn wat we gaan zien voordat de game gereleased gaat worden, dus hopelijk worden we volledig overrompeld door de beelden!