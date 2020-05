Quantic Dream teased nieuwe projecten in live stream

Quantic Dream bekend van de games Detroid: Become Human, Beyond: Two Souls en Heavy Rain heeft gisteren tijdens een live stream dingen verteld over de toekomst van hun studio. Guillaume de Fondaumière en David Cage bespraken de ontwikkelingen van Quantic Dream dat nu een onafhankelijke studio is geworden. Ze hebben nog geen nieuwe game aangekondigd maar lieten wel een teaser achter tijdens de stream.

Quantic Dream is namelijk bezig met een aantal “very ecxiting new projects”. Dit is zeer fijn nieuws gezien de geweldige games die Quantic Dream al heeft gemaakt. Detroid: Become Human bijvoorbeeld was zo goed dat het van ons een 10 kreeg in de review. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op een aankondiging. Er werd tijdens de stream gezegd dat ze binnenkort met een aankondiging komen met waarmee ze bezig zijn. Daarnaast werd er ook verteld dat de games uitgebracht wordt door een team die “highly passionate and experienced” zijn bij de studio die nu hard hebben gewerkt aan de recente releases voor de PC.

Quantic Dream heeft daarnaast een online shop geopend voor hun games en merchandise. Deze shop kunnen jullie hier vinden. Op dit moment versturen ze alleen games en merchandise binnen Europa vanwege de Covid situatie. De drie games van de studio zijn ook binnenkort te vinden op Steam. De exclusieve rechten van de Epic Games Store verlopen binnenkort en dat betekent dat de games ook via Steam te verkrijgen zijn. Daarnaast zal de Steam versie van Beyond: Two Souls beschikken over de Remote Play Together functie. Ook brengen ze wat verbeteringen om de game nog meer te optimaliseren voor de PC.

Kortom Quantic Dream is de afgelopen tijd goed bezig geweest om hun zaken op orde te krijgen. Wij kunnen niet wachten met wat voor soort game ze dit keer gaan uitbrengen.