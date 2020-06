Grote Pokémon aankondiging op 24 juni

Vorige week werd er al gehint naar een nieuwe Pokémon Presents. Morgen is het zover en zal er een grote onthulling gedaan worden. Groter dan Pokémon Snap! Tenminste, als we al het ophef mogen geloven.

Fans zijn in discussie over wat het wel niet kan zijn. Vorige week zagen we tijdens Pokémon Presents twee smartphone apps, informatie over Isle of Armor en een nieuwe Switch game. New Pokémon Snap! Heb je het vorige week gemist? Check het hier dan even volledig terug. Ben jij al aan de slag gegaan met tandenpoetsen terwijl Pikachu je laat zien waar je nog plak hebt zitten?

Deze week gaat de aankondiging hoogstwaarschijnlijk van een hoger kaliber zijn. Let’s Go Johto misschien? Een remake in de stijl van Let’s Go Pikachu/Eevee, maar dan van de tweede generatie? Het zijn nog maar minder dan 24 uur wachten gelukkig.

Gelukkig hoef je nergens naar toe om niets te missen van de Pokémon Presents aflevering van 24 juni 15:00. Wij hebben hem voor je opgevist. Om 15:00 precies gaat de video van start.

Heb jij de eerste uitbreiding van Sword en Shield al gespeeld? Check hier de review van Isle of Armor om te lezen wat wij van de eerste uitbreiding vinden!

Wat hoop jij dat er morgen getoond gaat worden? De Let’s Go Johto achtige remake van de tweede generatie? Een andere gloednieuwe RPG of totaal iets anders? Misschien wel helemaal niet Nintendo Switch gerelateerd?