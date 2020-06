Marvel’s Avengers ook naar Playstation 5 en Xbox Series X

Marvel’s Avengers verschijnt 4 september voor Playstation 4, Xbox One, PC en Stadia, maar verschijnt ook op de volgende generatie in het najaar. De Playstation 5 en Xbox Series X upgrade is gratis voor spelers van de game op de huidige generatie.

Indien je in het bezit bent van de Playstation 4 versie, mag je kosteloos upgraden naar de Playstation 5 versie. Xbox One spelers kunnen kosteloos upgraden naar de Xbox Series X versie. Crossplay tussen familie-consoles wordt ook beschikbaar gesteld met de lancering van de volgende generatie. Hierdoor spelen Playstation spelers samen, en spelen Xbox spelers samen. Xbox spelers kunnen niet met Playstation spelers samenspelen. Indien je besluit om te upgraden behoud je al je voortgang, saves en spelersprofielen.

Op de Playstation 5 genieten spelers van een ononderbroken, dynamische ervaring die optimaal gebruik maakt van de ultrasnelle SSD. Ook de ruimtelijke 3D audio en de vele features van de nieuwe controller, DualSense spelen een rol in de Playstation 5 versie van Marvel’s Avengers. Spelers kunnen kiezen tussen de Enhanced Graphics Mode of High Framerate Mode, afhankelijk van je voorkeur.

De next gen versie biedt over het algemeen extreem snelle laadtijden (geen op PS5, opmakend uit het persbericht), hogere resolutie, verbeterde textures, ray tracing en meer detail. Binnenkort deelt Square Enix meer details omtrent de Xbox Series X, Stadia en PC versie.

24 juni om 19:00 is Square Enix live waarbij ze gloednieuwe gameplay laten zien over de game alsmede coöp gameplay. De stream is hier te bekijken. Uiteraard lees je de hoogtepunten van de stream ook achteraf op onze website!

Een gratis upgrade naar de volgende generatie dus! Sta jij al te popelen om over enkele maanden al aan de slag te gaan met de Avengers? Of wacht je tot je de game vanaf het begin kan gaan spelen op de volgende generatie? 4 september op de huidige generatie, vanaf release ook op next gen!