Harvest Moon: One World gameplay trailer

Harvest Moon is terug in Harvest Moon: One World. De farming game verschijnt dit najaar voor Playstation 4 en Nintendo Switch. Tijdens de New Game+ Expo werd er een korte gameplay trailer getoond.

De allereerste New Game+ Expo ever is een soort Nintendo Direct waarbij de wat minder bekendere aankondigingen worden gedaan. Harvest Moon: One World passeerde ook even langs met een kort en krachtige gameplay trailer. Het zijn de eerste beelden die we mogen zien van de game. Een prima blik op de gekozen grafische stijl, gameplay, setting en meer.

Farming? That’s just a myth, right? Maybe not! Rediscover this “lost skill” in Harvest Moon: One World by @Natsume_Inc! Coming 2020 to PS4 and Nintendo Switch #HarvestMoon pic.twitter.com/4VQWjsY8mp — NewGamePlusExpo (@newgameplusexpo) June 23, 2020

Kijk jij uit naar de nieuwe Harvest Moon? Wat was jouw favoriete farming game tot nu toe? Benieuwd naar opkomende farming titels? Houdt zeker onze website in de gaten! Binnenkort verschijnt bij ons de review van Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Harvest Moon: One World verschijnt dit najaar voor Playstation 4 en Nintendo Switch. Er is nog geen exacte release datum vrijgegeven. Er zijn ook nog geen details omtrent een mogelijke upgrade naar de volgende generatie.

Heb jij de New Game+ Expo gevolgd? Wat was jouw favoriete titel?