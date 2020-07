Valorant nieuw voorbeeld van te dure skins

Microtransacties zijn sowieso al nooit positief ontvangen, maar toch verkopen deze skins in games vaker erg vaak. Kijk naar Fortnite, Apex en nu ook Valorant. Maar, zijn skins tegenwoordig nog wel rendabel? Hoe ver zou jij gaan voor een tof uitziend wapen of personage?

Skins voor wapens, personages en soms zelfs voor pets zijn populairder dan ooit, maar ook gehater dan ooit. Het lijkt op een tegenstrijdige hype die alleen maar groter aan het worden is. Ik ga niet in op waarom mensen deze skins kopen, dat weet ik soms van mezelf niet eens. Maar, worden skins niet te duur? Gaan we niet te ver door die bedrijven soms honderden Euro’s te geven voor skins? Het korte antwoord: Ja! Valorant is een goed voorbeeld van het fanatiek uitbrengen van dure skins. Kijk zo maar naar AngryJoe’s reactie:

Elderflame

De nieuwste skin voor Riot Games’ Valorant is Elderflame. Deze skin kreeg zelfs een reveal trailer. Het is een ”Ultra Edition Skin Pack” die vrij uniek uitziet, maar ook aardig wat mag kosten. De volledige bundel kost 9900 VP. 11000 VP kost namelijk 100 Euro, dus dit is waar je dan ook ongeveer naar zit te kijken. De set bestaat uit 4 skins. Je betaald dus 20-25 Euro per skin. Het is prima dat exclusievere skins bestaan, maar dit gaat voor velen wel erg ver. Als je een skin exclusief wilt houden, zet er dan in-game uitdagingen aan. Of dat dan via een Battle Pass is of gratis in-game challenges is aan de uitgever natuurlijk, maar rechtuit 100 Euro voor 4 skins betalen maakt je niet uniek. Uitdagingen halen die maar 5% van een community kan halen, dat maakt naar mijn mening een skin uniek.

Valorant is uiteraard niet de enige game die hieronder valt. Raar genoeg valt League of Legends in vergelijking nog mee, komende van dezelfde uitgever. Maar, veel games hebben last van dit soort taferelen. Zo introduceerde Bethesda een 100 Euro jaar pas voor Fallout 76. Dit soort prijzen zijn rechtuit niet te beargumenteren als je het mij vraagt. Skins zijn zeker leuk en een gratis game of goedkope game mag daar ook echt wel wat voor vragen. Maar, geef spelers unieke skins om vrij te spelen en houdt je prijzen op een norm, lijkt mij niet zo’n gek idee!

Maar, nu een vraag aan jullie: Hoe ver ga jij voor een skin die je ECHT vet vind? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Vind jij deze Valorant skin prijs redelijk? Laat ons dit dan zeer zeker ook weten!