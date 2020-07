LEGO NES verkrijgbaar vanaf 1 augustus voor €229,99

Eerder deze week verschenen er al teasers en gelekte afbeeldingen van dit nieuws. Er komt een LEGO versie van de Nintendo Entertainment System en deze is vanaf 1 augustus al verkrijgbaar via de LEGO winkel. Voor de prijs kan je beter een echt functionerende NES kopen overigens.

Het is geen goedkope LEGO set. Voor €229,99 heb je een NES en een jaren 80 TV gemaakt van LEGO blokjes. De LEGO set voor volwassenen verschijnt gelijktijdig met de Super Mario Startset van LEGO, welke overduidelijk gericht is op kinderen.

De set is enorm gedetailleerd en komt zelfs met een sleuf waar je de cartridge in kunt stoppen. De NES werkt niet zoals een echt exemplaar, maar je kunt wel een beetje doen alsof. Er zit namelijk een TV bij waar een rol in zit met een level uit Super Mario Bros. Door aan de hendel aan de zijkant te draaien gaat de platte Mario verder door het level. Indien je beschikt over de LEGO Mario uit de startset en deze op de TV zet zal hij geluidjes maken die compleet passen bij wat er op het scherm gebeurd.

“Super Mario is al ruim dertig jaar een geliefde figuur in de gamewereld,” aldus Maarten Simons, Creative Lead van het LEGO Nintendo Entertainment System™ bij de LEGO Group. “Veel volwassenen herinneren zich nog steeds hoe ze Mario voor het eerst over het kleine scherm zagen springen. Met het LEGO Nintendo Entertainment System laten we ze echt genieten van die nostalgie door één van de meest geliefde consoles aller tijden opnieuw te creëren, zodat ze de Super Mario vanuit hun kinderjaren opnieuw kunnen zien – en zelfs om de ervaring van gamen in de jaren tachtig met hun eigen kinderen te delen.”

Vanaf 1 augustus is deze set verkrijgbaar via fysieke en digitale LEGO winkels. Later in 2021 verschijnt de set ook via andere winkelketens.