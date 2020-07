Assassin’s Creed Valhalla heeft bijna geen side quests

Side quests zijn een groot onderdeel van de RPG formule en ondertussen ook van de Assassin’s Creed Open World RPG formule. Zowel Origins als Odyssey maakte gretig gebruik van deze feature. In Valhalla stapt Ubisoft vrijwel af van deze feature omdat het niet past bij de setting van de game.

In tegenstelling tot de voorgaande Open World Assassin RPG titels van Ubisoft speel je in Assassin’s Creed Valhalla geen oorspronkelijke bewoner van het land waar je op speelt. Je bent als het ware een indringer, dus is het niet logisch dat je links en rechts verschillende quest gevers tegen komt. Dit is wat een Ubisoft vertegenwoordig meldt aan GameSpot vlak voor de Ubisoft Forward aflevering van afgelopen zondag.

In Origins en Odyssey kon je als speler meerdere verhaallijnen volgen. Zowel verhaallijnen die direct aansloten bij het hoofdverhaal, maar ook verhalen omtrent de wereld of andere personages. In Assassin’s Creed Valhalla heb je niet te maken met quests, maar met evenementen in de wereld. Deze zijn vervangend voor de side quests. Er wordt geen duidelijke quest meer aangegeven tijdens het spelen, maar je ziet dingen gebeuren om je heen. Hier kan je op acteren waarna je beloond zal worden. In essentie dus net als een side quest, maar toch iets anders.

Een voordeel van deze aanpak is dat alles wat natuurlijker aanvoelt en veel spontaner overkomt. Een nadeel van deze vervanging kan duiden op herhaling. Er zijn immers maar zoveel verschillende soorten evenementen die kunnen plaats vinden. Daarbij zijn er geen verschillende verhaallijnen meer te volgen zoals bijvoorbeeld in Odyssey.

Hoe het precies in zijn werk gaat moet nog blijken. Misschien merken we er al speler niet zo veel van. Op papier lijkt het in ieder geval op een drastische verandering. 17 november mogen we het zelf gaan ervaren. Dan verschijnt Assassin’s Creed Valhalla voor Playstation 4, Xbox One, PC, Playstation 5, Xbox Series X en Google Stadia.