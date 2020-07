Sony schroeft Playstation 5 productie op naar 10 miljoen stuks

Dit betekent niet dat er voor de kerst al 10 miljoen Playstation 5 consoles worden verkocht. Sony verwacht dat er voor het einde van september 5 miljoen exemplaren gereed zijn voor verspreiding in de markt. Daarop volgend produceert Sony 5 miljoen stuks tussen oktober en december. Deze exemplaren worden begin volgend jaar pas verscheept. Kijkend naar de huidige stand van zaken kan dit alsnog betekenen dat er een te kort aan exemplaren is om de vraag te beantwoorden vóór de feestdagen.

Het nieuws is afkomstig uit een artikel van Nikkei en Bloomberg. Het artikel gaat voornamelijk over facebook en de VR headsets. Onderstaand de meest belangrijke tekst betreft Playstation 5 uit het artikel:

Meanwhile Sony, the world’s No. 2 video game console maker after Nintendo by shipments, has also raised production orders for its upcoming PlayStation 5 to around 9 million units, from the roughly 6 million units it had planned in spring, sources familiar with the matter said. The PlayStation 5 is the first completely new generation of the console in seven years, after the Japanese company launched the PlayStation 4 in 2013 and an upgrade in 2016.