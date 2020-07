Trek je beste blouse aan, zoek cowboy laarzen en spring achter je PC of console. Red Dead Online loont Bounty Hunters extra voor hun werk! Een beetje bijverdienen in de online wereld van Red Dead is natuurlijk nooit verkeerd.

Een online multiplayer waar je echt moet werken voor je geld. Red Dead Online creëert een wereld waar je een echte baan kan aannemen, net als in het echte leven! Maar deze banen zijn wel wat uitdagender en meer speciaal uiteraard. Hou je stiekem, of niet zo stiekem, van drank, ga dan voor de loopbaan Moonshiner. Verzamelen in games altijd je sterke punt geweest? Dan kan je gaan voor de Trader. Maar houd je van een spannend bestaan? Bounty Hunter is dan de perfecte baan voor jou. Lekker groot geld verdienen met Bounty’s opzoeken en ontvoeren. Vang ze, bind ze op en leg ze achter op je paard om ze in te leveren bij de Sheriff. Of knal ze af en gooi ze achter op je paard, scheelt slap geouwehoer.

Om een baan te verkrijgen moet je eerst 10 gold verdienen in game. Dit is een echte grind en niet al te makkelijk, de reward is dan wel echt hoog wanneer je de 10 gold hebt verzameld. Wanneer het zo ver is kan je namelijk gaan voor één van de goed betaalde banen in de game. Zo ook dus Bounty Hunter. Mocht je deze carrière willen startten ga dan naar de dichtstbijzijnde Sheriff’s jail en zoek buiten, aan de voorkant, naar het grote bord. Daar vind je Bounty’s en start je een cut scene over het beroep. Betaal het goud en aanschouw jezelf als een heuse boevenvanger!

Tot 27 juli kan je aan de slag met deze toffe uitdaging. Je krijgt namelijk een 50% hoge boost op Red Dead Online geld en op je Bounty Hunter rol XP. Voor de vaste spelers onder ons is dit dikke cash. Geld verdienen in het spel is namelijk lastig en niet makkelijk te grinden. Wanneer je je voor het eerst aansluit bij het Bounty Hunten in deze tijd verdienen zelfs 200 dollar extra als reward! Alle Bounty Hunters die hun rank omhoog krikken krijgen een reward van 100 dollar. De veteranen die al op het hoogste niveau zitten krijgen een schatkaart en wel 10 Volatile Dynamite sticks, dat gaat vast veel plezier opleveren!

Tevens zijn er weer veel kledingstukken in de aanbieding, dus hup op je paard en naar de kledingwinkel! Of shop wat wapens in de sale.