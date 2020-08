Spider-Man exclusief naar Playstation in Marvel’s Avengers

Goed en slecht nieuws want Spider-Man komt er aan in Marvel’s Avengers! De grote maar in dit verhaal is dat hij exclusief verschijnt in de Playstation 4 en Playstation 5 versie. Xbox en PC spelers krijgen de webslinger niet te zien.

It’s never been a better time to be a spider-fan! The team at Crystal Dynamics, along with our partners, are overjoyed that we get to be a part of this hero’s gaming journey. We can’t wait for you to add Spider-Man to your Marvel’s Avengers roster in early 2021, and as we’ve promised before, he will be available at no additional cost to owners of the base game, exclusively on PlayStation.