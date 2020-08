UPDATE: Sony kondigt State of Play aan voor donderdag

in een eerder bericht lieten we jullie weten dat er geruchten waren over een nieuwe State of Play met een datum en prijs voor de PS5, evenals meer gameplay en aankondigingen. Nou, in ieder geval één van die geruchten is waar.

Sony kondigt deze State of Play aan voor donderdag om 22:00. Dat was dus de waarheid. Eén ding is niet helemaal waar, althans, niet volgens Sony. Dat is het gerucht van nieuwe PS5 aankondigingen waaronder games, gameplay, een datum en prijs. Sony laat in een Tweet expliciet weten dat deze State of Play in het kader zal staan van PS4 games, PSVR-games en indie-games. De show zal rond en nabij de 40 minuten zijn en vooral updates geven op bestaande games en games in de nabije toekomst. Ook komen er een boel indie-games aan, dus zet je schrap!

State of Play staat gepland voor aankomende donderdag om 22:00 CEST! Dit kun je verwachten:

➡ Aankomende PS4 & PS VR-games

➡ Update van third-party & indie-games van de PS5-showcase in juni

➡ Géén grote PS5 announcements! Tune-in details: https://t.co/bdKe8ibAJ1 pic.twitter.com/7rLEvxosjZ — PlayStation Nederland (@PlayStationNL) August 3, 2020

Het is tof dat Sony toch nog wat updates geeft op de huidige generatie en de indie developers hun woordje laat doen door middel van gameplay en trailers. Kijk jij uit naar de stream? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!