Hitman 2, GreedFall en Dead Cells naar Playstation Now

Playstation Now is een aantal games rijker geworden deze maand. Een sterke line-up deze maand met onder andere Dead Cells, GreedFall en Hitman 2. Deze maand gaan er ook een aantal games verdwijnen, dus speel ze deze maand nog even door!

Zoals we ondertussen gewend zijn worden er games toegevoegd aan de Playstation Now bibliotheek die maar een half jaar worden aangeboden. Dit maal zijn er ook twee tijdelijke titels. Dead Cells en Hitman 2 zijn vanaf nu speelbaar via Playstation Now tot 1 februari 2021. Dit is verder de volledige line-up van games die deze maand zijn gekomen:

AO Tennis 2

Dead Cells (tot 1 februari 2021)

GreedFall

Hitman 2 (tot 1 februari 2021)

Power Rangers: Battle For The Grid

Pure Farming 2018

The Sinking City

Warhammer 40,000 Inquisitor – Martyr

WRC 8 FIA World Rally Championship

Word jij enthousiast van deze titels? Misschien moet je toch nog even Control en Shadow of the Tomb Raider doorspelen. Deze zijn beide vanaf 1 september niet meer speelbaar via de dienst van Sony. Misschien heb je ook al gemerkt dat Lego Worlds niet meer speelbaar is sinds deze maand. Deze game was maar tot en met eind juli speelbaar.

Ga jij je wagen aan één of meerdere van deze nieuwe titels? Of ben je nog met een andere game bezig via Playstation Now? Wil je nou weten wat de beste titels zijn die je kunt vinden via de dienst? Laat het ons weten!

Je kunt vanaf €9,99 per maand of €59,99 per jaar aan de slag met de dienst van Sony waarbij je in een klap toegang krijgt tot meer dan 700 Playstation 2, Playstation 3 en Playstation 4 games. Je kunt deze streamen via je Playstation 4 of PC. PS4 games kan je ook downloaden op je PS4 om ze in de oorspronkelijke resolutie te spelen. Meer weten over de dienst? check hier dan onze Playstation Now review waarin we de dienst onder de loep nemen!