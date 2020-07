Marvel’s Avengers: Dit kan je doen in de beta

De beta voor Marvel’s Avengers is aanstaande en het lijkt er op dat er genoeg te doen is in de beta. Spelers kunnen zowel solo missies spelen, maar ook online missies met maximaal 4 personen.

De tweede Avengers War Table stream heeft gisteren plaatsgevonden. Hierin onthulde Square Enix meer details omtrent de beta die binnenkort gaat plaatsvinden. De beta bestaat uit veelzijdige content. In één van de missies kruipen de spelers in de rol van de jonge superheld Kamala Khan. In deze missie werk je samen met de Hulk om een AIM-basis te infiltreren ergens in de Amerikaanse bossen van de Pacific Northwest. In deze bossen is voor het laatste een signaal van JARVIS vernomen. Later reizen ze met de Quinjet naar een afgelegen War Zone op een ijzige Russische Toendra. Hier duik je diep in een ondergrondse basis om enkele SHIELD-geheimen te ontdekken.

Zo zijn er nog tal van missies beschikbaar die je solo kunt spelen. Er zijn ook een aantal co-op missies beschikbaar die je tot 4 man kunt spelen. Je kunt ze ook in je eentje spelen met computergestuurde teamleden.

“We willen fans echt een diepgaande indruk geven van wat ze kunnen verwachten als de beta op 7 augustus begint, ” zegt Scot Amos, co-head van Crystal Dynamics. “Ik ben buitengewoon trots op het werk dat het team heeft gedaan om Marvel’s Avengers voor de spelers gereed te maken, en ik kan niet wachten om hun reacties te zien.”

Wanneer begint de Avengers beta?

7 tot 9 augustus voor Playstation 4 spelers met pre-order.

14 tot 16 augustus voor alle Playstation 4 spelers.

14 tot 16 augustus voor Xbox One en PC spelers met pre-order.

21 tot 23 augustus voor alle spelers.

Hawkeye

Na de lancering van de game wordt Hawkeye gratis toegevoegd aan de game. Hij krijgt een geheel eigen verhaallijn geïnspireerd uit de vele stripboeken. Zijn toevoeging zal ook het gehele verhaal van de game verder verrijken met nieuwe solo en co-op missies.