Final Fantasy XI krijgt naar jaren weer een update

Het is alweer een tijdje terug dat Square Enix wat heeft laten horen van hun eerste MMO Final Fantasy XI. De MMO die oorspronkelijk te spelen was op Playstation 2(USA) Xbox 360(Europa) en PC. Krijgt naar negen lange jaren weer een nieuwe update genaamd The Voracious Resurgence.

Om een beetje achtergrond informatie te geven

Final Fantasy XI is een MMORPG ontwikkeld door Square (nu Square Enix) en is de eerste Final Fantasy die zich online afspeelt. Het spel debuteerde in Japan op de PlayStation 2 op 16 mei 2002. De Microsoft Windows versie kwam op 5 november in hetzelfde jaar uit. Die versie werd gelokaliseerd en kwam in de Verenigde Staten uit op 28 oktober 2003 en in Europa op 17 september 2004. De PlayStation 2-versie is nog wel in de Verenigde Staten uitgekomen, maar niet in Europa. Dit kwam doordat de harde schijf die verplicht is bij het spel, nooit in Europa is uitgebracht. De Xbox 360-versie werd in 2006 wereldwijd uitgebracht en was de eerste MMORPG op dat systeem.

Final Fantasy XI heeft op dit moment 4 uitbreidingen, namelijk: Rise of the Zilart (uitgebracht in 2003), Chains of Promathia (uitgebracht in 2004), Treasures of Aht Urhgan (uitgebracht in 2006) en Wings of the Goddess (uitgebracht in 2007).

Dat een nieuwe update is aangekondigd voor een oude MMO’s zoals FFXI klikt misschien een beetje raar, maar als men het aantal actieve spelers bekijkt is de reden duidelijk te zien. Het spel heeft naar jaren nog steeds een actieve playerbase.

Deel 1 van the Voracious Resurgence is meteen speelbaar. De rest van het verhaal zal later dit jaar nog toegevoegd worden.

Square Enix beschrijft het verhaal als volgt:

Beastmen clad in black infiltrate the streets of Bastok, with motives as murky as the garb they don. Their mark: a Galkan child. As the city fills with the reverie of a festival, it falls to you to get to the bottom of things.

Final Fantasy XI is beschikbaar op de PC. Men moet wel net als Final Fantasy 14 een abonnement aanschaffen om te kunnen spelen.

Voor terugkerende spelers is de Return Home to Vana’diel Campaign gestart. Hiermee kunnen terugkerende spelers gratis spelen vanaf 7 augustus tot 17 augustus.