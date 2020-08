Hitman 3 volledig speelbaar via Playstation VR

Tijdens de State of Play aflevering van 6 augustus legt Sony nog heel even de focus op Playstation 4 en Playstation VR titels. Er kwamen ook nog wat Playstation 5 games langs, maar geen grote aankondigingen betreft release datum, prijs of hardware.

IOI Interactive en Sony tonen kort een gloednieuwe gameplay segment van Agent 47 in een missie. Al snel zoomt de camera in op het hoofd waarna je een first-person perspectief te zien krijgt. Dit zie je zodra je de game speelt in VR.

Net als met Resident Evil VII is het mogelijk om de gehele game in Virtual Reality te spelen. Als klap op de vuurpijl zijn ook de eerdere twee Hitman games speelbaar in VR.

Heb je de State of Play aflevering gemist? Toys For Bob toonde gloednieuwe Crash Bandicoot beelden. Crash krijgt door de game heen allerlei verschillende outfits die je kunt vrijspelen. Geen microtransacties.