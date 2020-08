Pimkin 3 Deluxe verschijnt 30 oktober op Nintendo Switch

Waar het deze zomer opvallend rustig blijft aan het front van Nintendo verscheen er deze week plotseling een aankondiging op social media. Pikmin is onderweg naar de Nintendo Switch. Het is echter geen Pikmin 4, maar een Deluxe versie van het derde deel.

Zoals we inmiddels gewend zijn is nintendo’s hybride console uit 2017 een prachtige machine om Wii U games opnieuw voor uit te brengen. Veel spelers hebben de Wii U gemist, en dus ook alle games die daar voor zijn uitgekomen. We zagen Mario Kart 8 als in een Deluxe jasje, maar ook New Super Mario Bros. Donkey Kong Country Tropical Freeze en nog een paar andere. En dan nu: Pikmin 3!

Ditmaal is dus Pikmin 3 aan de beurt en ook deze game krijgt de welbekende Deluxe behandeling. Dit wilt zeggen dat je de volledige game inclusief alle DLC op de eerste dag kunt spelen. Daarnaast zijn er ook een tal aan verbeteringen aangebracht aan de game. De grootste verbetering mag wel zijn dat je nu het hele spel inclusief zij missies kunt spelen met een vriend.

De game heeft ook nieuwe moeilijkheidsniveaus gekregen, lock-on targeting, optionele hints en de keuze om op een relax tempo spelen. Zo kunnen ook kersverse Pikmin spelers duiken in de wereld van dit puzzel avontuur.

Voor de wat gevorderde Pikmin spelers biedt Pikmin 3 Deluxe ook iets nieuws. Er zijn nieuwe zij missies toegevoegd waarin Olimar en Louie planeet PNF-404 verkennen. Spelers kunnen ook de strijd met elkaar aangaan in Bingo Battle. In deze mode moet je elkaar bekogelen met… Pikmin.

Pikmin 3 Deluxe is vanaf 30 oktober verkrijgbaar voor Nintendo Switch. De game is nu al vooruit te bestellen in de Nintendo eShop.