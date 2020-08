Een blik op de Life Paths in Cyberpunk 2077

Het was al bekend dat Cyberpunk 2077 meer vrijheid zou bieden dan we dachten. Zo kan je 3 life paths kiezen, met ieder een andere origin story en andere keuzes in de game. Maar, hoe werkt dit? Dat legt CD Projekt RED uit in de nieuwe Night City Wire Live.

Nomad

Als Nomad’s Life Path roam je door de woestijn en deze keuze heeft een hele andere setting dan de anderen, maar jij als nomaad wilt naar Night City, want hier is de mogelijkheid om iets van je leven te maken. Je zal genoeg missies in de Badlands doen, waar je vandaan komt. Maar, je zal jezelf snel begeven in Night City. Als Nomad zal je andere keuzes kunnen maken dan als Street Kid of Corpo. Ook zul je met andere personages te maken krijgen voor je origin story zowel als je missies in Night City. Wel kan je als Corpo en Street Kid naar deze Badlands gaan, hoewel de lokale bevolking een ruwe geschiedenis heeft en de weersomstandigheden vrij heftig kunnen zijn.

Corpo

De Corpo keuze geeft je veel mogelijkheden in Night City, waaronder ervaring in je vakgebied. Je speelt jouw personage door de hele game, maar de life path die jij kiest heeft niet overal effect. Toch zijn er veel momenten waar dit wel zo is. Zo kunnen keuzes en dialogen verschillen van elkaar. Als je Corpo kiest kan je zo bijvoorbeeld iets heel anders kiezen in dialoog als Nomad. Je hebt als Corpo meer ervaring als executive, dit geeft je ook respect bij bepaalde personages, waardoor optionele dialogen openstaan om te ontdekken.

Street Kid

Street Kids hebben niet veel ervaring en hebben daardoor minder dialoog keuzes, althans, in het begin van de game. Maar, het is zo dan aan jou om andere methoden te vinden die wel binnen jouw ervaring passen. Je hebt dan wat meer mogelijkheden om jezelf te bewijzen. Zo groei je als Street Kid naar een ware Netrunner. Er zijn ook zogeheten Fixers, die jou missies kunnen geven. Zo kan je snel cash verdienen, alhoewel je missies door heel Night City zal vinden.

Ga jij Cyberpunk 2077 spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Bekijk de trailer hier beneden!