De wapens in Cyberpunk 2077

Night City is de stad waarin jij als personage de meeste tijd zal besteden. Er zijn nog andere gebieden, maar daar in een ander artikel meer over. Tijdens de nieuwe livestream laat CD Projekt RED zien hoe Cyberpunk 2077 omgaat met wapens.

Je zal als V veel problemen krijgen, of uitdagingen, ’t is maar hoe je het bekijkt. Deze kan je op verschillende manieren oplossen, met een heel arsenaal aan wapens. Even een diepere blik hierop. De trailer hier beneden laat alles visueel zien, maar er word na de trailer meer verteld. Er zijn meelee wapens zoals Katana en geweren. Er zijn drie soorten geweren: Power, Smart en Tech.

Power Weapons kunnen je helpen door en/ of om muren heen te schieten. Deze wapens hebben brute kracht. Smart Weapons kunnen bijvoorbeeld mensen tracken die zich voor jou verstoppen en zijn gemaakt om slim te zijn. Maar, ook jij als personage zal steeds beter met wapens omgaan, zo zal je in de loop van tijd sneller herladen, mikken, schieten en ga zo maar door. Je vind wapens letterlijk overal. Je kan ze kopen, vinden en vrijspelen in missies of side content. De beste wapens kan je van vijanden afpikken of vinden in Loot Chests. Ieder wapen heeft een bepaalde zeldzaamheid en er zijn ook unieke exotische wapens. Soms krijg je zo’n legendarisch wapen alleen door iemand te vermoorden, of juist te sparen.

Mods?

Je kan weaponss modificeren. Er zijn attachments zoals scopes, silencers en extended magazines. De andere manier is chips. Deze chips kunnen statistieken van wapens veranderen. Zo kan je stats als damage veranderen door de kogels te veranderen. Er zijn meer dan genoeg manieren om jouw eigen speelstijl te maken. Je kan ieder wapen modificeren, of het nu een sniper of een shotgun is. Ditzelfde geld voor je katana of ander close-quarter wapen.

