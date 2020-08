Lego Star Wars: The Skywalker Saga gameplay trailer

Lego games zijn altijd leuk om te spelen, dat weten ontwikkelaars van deze games natuurlijk ook. Er komt in de lente van 2021 een nieuwe game uit in de Star Wars franchise, bekijk de trailer hier beneden!

The Skywalker Saga werd eerder al aangekondigd, maar krijgt nu een eerste gameplay trailer! De game zit vol met de welbekende Lego humor en zal in gameplay niks te kort komen. Wat direct opvalt is hoe realistischere graphics steeds meer contrast brengen in Lego games. De wisselwerking tussen realisme en Lego-stijl ziet er daadwerkelijk fantastisch uit. Lego games hebben dan ook altijd een sterke manier van world building.

Deze trailer werd zojuist aangekondigd tijdens de Gamescom Opening Night Live. Normaal zouden wij speciaal voor jullie naar köln rijden, iedere ochtend met een warme beker koffie en een flink ochtendhumeur. Dit jaar gaat dat helaas niet, zo zal het dan ook digitaal gehouden worden gedurende de komende 3 dagen. Je ziet in de trailer hier beneden dat de volledige saga (1-9) op een bepaalde manier in de game zal komen, met eventuele spin-offs van dien. Bekijk de trailer dan ook hier beneden!

Kijk jij al uit naar de game? The Skywalker Saga zal in de lente van 2021 verschijnen. Zo werd tijdens de #ONL ook een gameplay trailer voor Little Nightmares 2 getoond, inclusief datum!