Little Nightmares 2 release date bekend

Tijdens de Gamescom opening live kregen we nieuwe beelden van Little Nightmares 2 te zien. Tarsier studios liet ons een nieuwe trailer van de horror puzzle platformer zien.

De nieuwe creepy little nightmares 2 trailer liet een aantal indrukwekkende uitdagingen met een nog indrukwekkendere sfeer zien. Krakende vloeren, rooftops en een hele hoop enge vijanden kwamen voor in de trailer.

Spelers zullen deze keer niet als Six, maar als Mono aan de slag gaan. De papieren zak dragende Mono is deze keer de hoofdpersoon. Six zal worden bestuurd door AI.

De game zal op PC, Nintendo Switch, Playstation 4 en Xbox One verschijnen. De release date ligt voorlopig op 11 februari. Een next gen versie zal later on 2021 verschijnen.

De game wordt een direct vervolg op de eerste game in de serie.

Het is inmiddels een jaar geleden dat de game werd aangekondigd en we hebben tot nu dan ook heel weinig van de game gezien. Deze keer zullen we ook een stukje combat krijgen. Mono kan gebruik maken van objecten als bijvoorbeeld een stuk regenpijp om een gevecht aan te gaan met de creepy enemies in de game.

De developers wilden in dit deel een idee van ontsnappingsdrang meebrengen. Het zal deze keer dan ook draaien om een gevoel van eenzaamheid. We zullen echter wel meer te weten krijgen over The Maw en de wereld daar omheen.